Ai, Pogo, o showman esqueceu de administrar o Brexit

Olaf Scholz, na campanha eleitoral para a direção do governo alemão, respondeu aos que o acusavam de ser muito atrevido, que era candidato a chanceler e não diretor do circo. Sempre feliz com sua inclinação irreprimível para o show, Boris Johnson certamente não se arrisca a receber as mesmas críticas. Ele se manteve fiel ao texto testado na conferência do Partido Conservador em Manchester na quarta-feira. Mais do que apenas retórica política, consistindo em objetivos, ferramentas e estratégias, proporcionou aos delegados um monólogo de piadas, humor e otimismo em grandes doses. Resultado, tudo é intrigado, risos, aplausos, ovações de pé. E deixamos a próxima oferta.

Vamos deixar de lado por um momento as enormes diferenças de estilo entre o suposto chanceler alemão e seu inquilino em Downing Street, entre a frugalidade enfadonha e enfadonha e o excesso de cabaré empolgante. Cada um tem sua própria marca, que também é selecionada de acordo com o gosto de seus clientes. Afinal, não se trata apenas de comparações entre os dois lados do canal. Há poucos dias, em uma conferência de trabalhadores em Brighton, o líder do partido Keir Starmer usou uma linguagem política muito mais tradicional do que o “mágico” Pogo. Em vez disso, trata-se de ver para onde o Reino Unido está se dirigindo agora, uma vez que tenha emergido não apenas da pandemia, mas também cada vez mais da Europa.

Sim, o que dizer da Grã-Bretanha hoje, livre de relações intoleráveis ​​com a União Europeia, livre para recuperar o controle e feliz por navegar orgulhosamente por sua autogovernança nos mares abertos da Anglosfera? É legítimo continuar a suspeitar que a sinergia com os Estados Unidos e a Austrália abre perspectivas estratégicas para um país cujos interesses permanecem intimamente ligados aos de seus vizinhos europeus. Agora, aqueles que esperavam algumas indicações da conferência do Partido Conservador estão decepcionados. O local pode não ser o lugar para estar, mas o espaço do software é pequeno, embora haja bastante espaço para a celebração do líder. O que levou, no entanto, à vitória esmagadora dos conservadores e ao Postminster escalando um grupo impressionante de parlamentares que lhe devem muito. Especialmente porque a oposição trabalhista corre à margem do campo e Starmer também deve manter Corbyn renovado dentro de seu partido, um aspecto em que o cinismo do primeiro-ministro é implacável (“Starmer é como o capitão de reféns piratas somalis, tentando desesperadamente negociar uma mudança claro”).

Enquanto isso, no país, a gasolina não chega aos postos e algumas prateleiras dos supermercados ficam vazias. Johnson não mencionou isso, nem mencionou quaisquer indícios de pobreza e dificuldades sociais. Entre os fogos de artifício para divertir o público, convém simplesmente invocar com confiança o lema das transformações que estão a ocorrer no sistema: almejamos maior qualificação do trabalho, maior produtividade, maiores salários e menor carga fiscal. Um programa de médio porte divertido e ambicioso, mas, nesse ínterim, quem leva a gasolina aos distribuidores, como evitar disputas sobre compra de combustível e quem é responsável por abastecer regularmente supermercados e farmácias com as necessidades básicas? Modernizar a economia é bom, os britânicos nos ensinaram isso há dois séculos, mas a transição deve ser administrada com cuidado.

Se o Brexit não estiver mais em discussão, pelo menos alguns regulamentos finais podem ser elaborados com alguma flexibilidade. A escassez da maioria dos motoristas de caminhão europeus poderia ser mitigada por regras britânicas menos rigorosas sobre a livre circulação de pessoas entre o Reino Unido e a UE. Da mesma forma, os controles necessários sobre os bens podem ser organizados tanto quanto possível no interesse da liquidez do comércio. O setor industrial espera muito e os europeus têm o mesmo interesse. E é claro que não se trata apenas da verdade sobre o comércio, mas da futura relação do Reino Unido com o resto da Europa. Nesse ponto, se ele quiser, cabe a Boris Johnson desligar as luzes do palco e acender a luz da mesa para estudar os papéis e as propostas.