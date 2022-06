Os Red Devils, o primeiro F35 da Sexta Asa desembarcou em Gedi

Quer anunciar neste site?

Às 10h36 desembarcou no Aeroporto Militar de Gede O primeiro F35 «Lightning II» dedicado à sexta asa Dos Diabos Vermelhos da Força Aérea. A aeronave de quinta geração fabricada nos Estados Unidos é o primeiro exemplo no departamento Ele voa com Tornado há 40 anosdestinado a eliminação progressiva.

Na cerimônia de desembarque, além dos comandantes de ala, estiveram presentes o general Alberto Biafati, comandante da Divisão Aérea (ex-piloto dos Diabos Vermelhos à época da Tempestade no Deserto), e o general Francesco, comandante da 1ª Aeronáutica. Força. Distrito (ex-comandante da Sexta Ala). Havia várias autoridades, o governador de Brescia, alguns prefeitos e o presidente da Confindustria Brescia, Franco Gusali Beretta, em uma passagem que representa uma época na história da jornada militar italiana e especialmente a era dos Diabos Vermelhos.

Hoje foi um evento simbólico, já que o F35 provavelmente não permanecerá em Ghedi por enquanto: ele se juntará a outros F35 já em 32° Stormo na base de Amendola (Foggia), onde fase de treinamento (o chamado “corredor de automóveis” para os pilotos): regressará provavelmente a Gedi no final do verão, quando estarão concluídos os trabalhos de climatização (intervenções no valor de vários milhões de euros, que incluíram a construção de 30 abrigos blindados, bem como a introdução de simuladores de voo, indispensáveis ​​devido à falta de uma versão de treino de dois lugares do F35).

A aparência de F35 representa a transição para um arquivo aeronaves de alta tecnologia (considerado uma espécie de computador alado), equipado com sensores e sistemas aviônicos que fornecem ao piloto informações infinitas em tempo real. Quem agora vai voar por conta própria: Na verdade, a tripulação de dois membros desapareceupiloto e navegador, acostumado a tornados.

F35 também foi selecionado por muitos outros países: Israel, Grã-Bretanha, Canadá, Austrália, Japão, Coreia do Sul, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Polônia, Cingapura, Finlândia, Noruega, Alemanha, Grécia e até Suíça. Uma circunstância que integra as operações da aviação italiana em nível internacional com os países da OTAN ou, em qualquer caso, no bloco ocidental.

O custo do projeto, nos Estados Unidos como na Itália, não deixou de gerar polêmica. Nosso país reduziu o número As cópias foram compradas a 9030 dos quais na versão B com decolagem vertical, metade dos quais destinados à Marinha para servir na linha da frota de cruzeiros.

