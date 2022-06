Draghi, Macron e Schultz em Kyiv de Zelensky. Visite Irvine – Europa

Mário o DragãoOlaf Schulz e Emmanuel Macron em Kyiv Para sua primeira visita em Ucrânia Desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro. Os três líderes europeus se reuniram no palácio presidencial com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenski. “Um dia agitado, reuniões importantes. Estou feliz em conhecer o presidente Macron, o chanceler Schultz, o primeiro-ministro Draghi e o presidente Iohannis em Kyiv. Agradecemos sua solidariedade com nosso país e nosso povo”, disse o presidente ucraniano por meio de seu canal Telegram, postando fotos . Da reunião com os líderes da União Europeia.

Enquanto isso, Zelensky aceitou o convite da Alemanha para participar do próximo G7, anunciou o chanceler alemão Schulz.

conferência de imprensa

“A mensagem mais importante de nossa visita é que a Itália quer que a Ucrânia se junte à União Europeia, quer que ela tenha status de candidato e apoiará essa posição no próximo Conselho Europeu. Zelensky sabe que este é um caminho a percorrer, não apenas um passo, ” Draghi disse em uma entrevista coletiva em Kyiv com o presidente ucraniano e outros líderes europeus.” “Em Irbin eu senti pavor e esperança, e esperança de reconstrução e do futuro. Estamos aqui hoje para isso, para ajudar a Ucrânia a reconstruir seu futuro.” O primeiro-ministro acrescentou: “Queremos a paz, mas a Ucrânia deve se defender e a Ucrânia deve escolher a paz que deseja e que considera aceitável para seu povo. Só assim pode haver paz duradoura.” “Temos duas semanas para limpar os portos. A colheita chegará no final de setembro e uma série de prazos cada vez mais urgentes nos aproxima implacavelmente da tragédia. Precisamos criar passagens seguras com a máxima urgência para o transporte seguro de grãos e evitar uma catástrofe.” Draghi acrescentou que “a única maneira é aprovar uma resolução das Nações Unidas regulando a navegação no Mar Negro, que a Rússia rejeitou até agora .” Ele acrescentou: “Vimos as atrocidades cometidas pela Rússia nesta guerra em Irvine, que condenamos sem hesitação. Damos todo o nosso apoio à investigação dos crimes de guerra” cometidos pelos russos.

“Estamos aqui para dar apoio incondicional ao povo ucraniano. Um povo que fez um exército para repelir a agressão da Rússia e viver em liberdade. A Europa deve ser tão corajosa quanto Zelensky”, acrescentou Draghi. “A União Européia demonstrou e hoje demonstrou extraordinária unidade para apoiar a Ucrânia em todos os sentidos. Governos, parlamentos e cidadãos o fizeram. Gostaria de recordar a grande solidariedade demonstrada pelos italianos e todos os europeus para acolher aqueles que fugiram dos bombardeios.” “Hoje é um dia histórico para a Europa”, acrescentou Draghi. “A visita de hoje, juntamente com as de muitos outros líderes europeus que vieram a Kyiv nas últimas semanas – disse ele – confirma inequivocamente nosso apoio, o da Europa e nossos aliados”.

“Caros amigos, agradecemos sua presença conosco hoje, às vésperas de importantes eventos internacionais para todos nós e para a Europa. Estou muito grato que a visita começou em Irbin para ver o que os invasores russos fizeram. Nossa força é a unidade ” : portanto Zelenski Na conferência de imprensa em Kyiv com líderes da UE, falando da necessidade da Ucrânia de “armas pesadas e modernas”: “Precisamos de ajuda. Cada arma é uma vida humana salva. Cada extensão aumenta a probabilidade de russos matarem ucranianos e destruir nossas cidades”. “Devemos chegar a uma posição comum de apoio à nossa integração na União Europeia. O status do candidato da Ucrânia pode fortalecer a liberdade na Europa e se tornar a decisão mais importante da terceira década do século XXI. Entendemos que o caminho para a UE não é um passo, mas este caminho deve começar. E os ucranianos estão prontos para continuar esse caminho de se tornar um país candidato.” Zelensky disse: “Acho que Macron e seus outros colegas Draghi, Schulze e Yohannes estão aqui hoje para apoiar publicamente o status do candidato – disse Zelensky – e o chanceler enfatizou que tudo depende de uma decisão conjunta, por isso espero que os 27 consigam . Mas aqui estão 4 grandes países europeus que estão do nosso lado. É um resultado histórico.”

“Não estamos em guerra com o povo russo em massa, continuamos conversando com o líder russo, mas sempre dissemos a Zelensky. Os caminhos para a paz serão decididos apenas pela Ucrânia e seus representantes. França e Alemanha nunca negociarão com a Rússia atrás da Ucrânia”, disse o presidente francês Emmanuel Macron em Kyiv. Em nossa conversa com Moscou “trazemos nossas necessidades como potências europeias (e a França como membro do Conselho das Nações Unidas), mas nunca negociamos com ela”. da Europa. Esta guerra vai mudar a história da Europa. Apoiamos a Ucrânia para acompanhá-la nessa perspectiva. Garantimos a Zelensky que amanhã a comissão decidirá o quadro e o próximo Conselho Europeu dará alguns passos. acrescentou Macron. Nossos quatro países apoiarão o status de candidato da Ucrânia. Nos próximos dias vamos construir um consenso 27.” Macron concluiu seu discurso dizendo em ucraniano: “Ukrainian Slava.” Glória à Ucrânia.

“Viemos enviar uma mensagem de unidade europeia a todos os cidadãos ucranianos. Uma mensagem de apoio porque as próximas semanas serão muito difíceis”, disse o presidente francês ao descer do trem que o levou da Polônia a Kyiv. Em um lugar de guerra onde foram cometidos massacres.

Sirenes de ataque aéreo soaram na capital ucraniana durante a visita dos três líderes, enquanto eles estavam em um hotel do centro em uma pausa da visita. As sirenes soam quase diariamente em Kyiv desde o início da invasão russa da Ucrânia. O alarme disparou depois de cerca de trinta minutos.





palavras de dragão

“A impressão é que esses prazos de ‘coleta e distribuição de trigo’ estão se aproximando e que a tragédia da fome global, centrada nos países mais pobres, especialmente na África, está se aproximando”, disse o primeiro-ministro Mario Draghi em Kyiv. imprensa italiana. “Hoje não houve pedidos de Zelensky para novas armas. Ele descreveu a situação como está, a situação que se tornou crítica. Porque as armas soviéticas estão ficando sem munição e novas armas precisam de treinamento. Vários países da OTAN fornecem esse treinamento. Mas leva tempo. ” “Atingimos 52% dos níveis de armazenamento de gás, o que nos mantém completamente tranquilos agora e no inverno”, acrescentou. As razões para a interrupção do fornecimento de gás “que atingem em certa medida todos os países europeus, dizem-nos, são técnicas, ligadas a peças de manutenção que não chegam devido a sanções, mas nós, como a Alemanha, acreditamos que são mentiras: em de fato, há um uso político do gás, assim como do trigo”. Draghi disse que “as condições que os ucranianos estabeleceram hoje são sua integridade territorial. É um prelúdio para o início das negociações de paz do lado ucraniano. No momento não há margem, mas há uma situação que mudou muito. Nas últimas semanas também “a outros países que deveriam ajudá-los a alcançar a paz. Há uma iniciativa diplomática global que não existia há um mês”.

Visite o IRPIN

Macron, Draghi e Schulze também foram em Irvine “Onde ocorreram os assassinatos”, disse o presidente francês. O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, parou em frente a prédios bombardeados em Irvine: “Você tem o mundo ao seu ladoEle disse às autoridades locais: “Draghi foi recebido pelo prefeito de Irben Ole Bondar e pelo chefe da Administração Militar Regional de Kyiv, Oleksiy Kuleba. Aqui os russos destruíram” jardins de infância e jardins de infância. Tudo será reconstruído. Eles já começaram. Eles já estão em um estágio muito avançado de avaliação”, disse Draghi a repórteres à margem da visita de Irben.A quem lhe perguntou se seria necessário o Plano Marshall, Draghi respondeu: ‘Falaremos sobre isso depois’. , Schulz e Macron se juntaram a ele e juntos percorreram um quarteirão de prédios engolidos por bombas e incêndios. Agradeço seu “testemunho”. Precisamos que a Ucrânia resista e vença a guerra”, disse Macron.

O chanceler Schulz prometeu ajudar a Ucrânia “o tempo que for necessário”, disse ele em entrevista ao jornal Bild. Durante esta visita a Kyiv – disse – “queremos não só mostrar a nossa solidariedade, mas também assegurar a continuação da ajuda que estamos a organizar: financeira, humanitária e também em termos de armamento”. “Continuaremos enquanto for necessário para a luta da Ucrânia pela independência”, acrescentou.

esquecer Os três líderes pela primeira vez no país desde 24 de fevereiro

O Kremlin define os suprimentos de armas ocidentais como “inúteis”, enquanto os três líderes europeus Draghi, Macron e Schulze estavam em Kyiv para discutir com o presidente ucraniano Zelensky também a necessidade de novas armas para apoiar a Ucrânia contra a invasão russa.

No trem ucraniano que os levou a Kyiv, os três líderes europeus tiveram um encontro que durou cerca de duas horas: eles se encontraram em um vagão logo após a partida do comboio na noite passada, à luz do encontro com Zelensky. O objetivo da visita é transmitir “uma mensagem de completa unidade e coesão aos países da União Europeia” ao condenar a Rússia e ajudar a Ucrânia.

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Mitsola, disse em resposta a uma pergunta sobre a missão de Draghi em Kyiv e Macron e Schultz durante uma visita a uma conferência de imprensa de Praga. explicou Mitsula, em Praga durante a visita da presidência checa à União Europeia.

É importante de valor político e simbólico: Os líderes dos três principais países da UE ficam cara a cara com Volodymyr Zelensky. Para demonstrar a interdependência europeia, talvez para indicar uma linha que não necessariamente coincide com a linha dos americanos. Na véspera da missão, foi o chefe do Eliseu quem mais claramente repudiou a intransigência de Washington em relação ao Kremlin: “O presidente ucraniano e seus funcionários terão que negociar com a Rússia – garantiu a Romênia – e tudo faremos para forças e ajudar os ucranianos e seu exército”. A viagem dos três líderes à Ucrânia está em um estágio muito complicado, porque no terreno o exército russo continua a obter ganhos aumentando seu poder de fogo no Donbass, enquanto os ucranianos se defendem agressivamente, mas cada vez mais exaustos e esperam mais apoio. aliados europeus.