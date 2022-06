Então Pence tentou evitar a “tentativa de golpe” – Corriere.it

Agressão ao Congresso, o desafio entre o ex-presidente e seu vice (que pretende concorrer às eleições de 2024): Trump insulta Pence, que resistiu às teorias ilegais do homem da lei Eastman

Washington – antes dissoAssalto ao Capitólio

No Casa Branca Houve dias de raiva.

Donald Trump tentou de todas as maneiras convencer seu vice, Mike Pencepara mim Não acredite que 50 estados votaram Na cerimônia marcada para o Congresso, 6 de janeiro de 2021.

Naquela mesma manhã, Trump convidou toda a sua família para o Salão Oval. em um determinado ponto Telefone para seu vice. Muitas testemunhas contaram o que ouviram. Ivanka Trump, conselheira de seu pai na época, relatou: A conversa foi tão acalorada, eu não o ouvi falar com seu vice assim. Havia também Nicholas Luna, outro colaborador: Ouvi o presidente repetir: “Você é Kagasuto”..

A terceira sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito, transmitida ao vivo pela televisão, reconstruiu a relação entre os dois homens na véspera desta terça-feira. tentativa de golpe.

Donald forçou a mão com força Mark Short, chefe de gabinete de Pence, pediu aos serviços de inteligência que reforçassem as medidas preventivas.

Mas o verdadeiro gerente da fenda era um jurista John EastmanIntelectualmente disposto a se prostituir para agradar o presidente. Eastman falou primeiro do palco montado no Mall na manhã de 6 de janeiro. Casaco camelo, marrom Borsalino, propaganda para milhares de fãs A lei permite que o vice-presidente cancele votos fraudulentos ou devolva cédulas não confirmadas aos estados. Uma teoria em ruínas que não tem base nenhuma. Não há nenhuma regra que dê ao vice-presidente qualquer discricionariedade nos procedimentos eleitorais.

Mas A passagem mais arrepiante que o próprio Eastman conhecia.

Uma testemunha presente no tribunal ontem, Greg Jacob, consultor jurídico de Pence, relatou que uma pequena reunião ocorreu no Salão Oval em 4 de janeiro. Nas últimas semanas, Eastman, que é muito conservador, preparou um artigo para explicar sua tese. Trump estava feliz. Mas Após uma série de consultas, Pence estava convencido de que isso era uma loucura.

Os dois advogados, Eastman e Jacob, entraram nos detalhes legais. Por fim, segundo Jacob, o entrevistador percebeu que Na verdade, era ilegal e que teria sido rejeitado por unanimidade (9 a zero) pela Suprema Corte. No entanto, em 5 de janeiro, Eastman mudou de posição e voltou para pedir a Pence que rejeitasse os boletins de voto. Eastman respondeu à objeção de que isso poderia levar a distúrbios violentos: Sempre houve alguma violência em nossa história.

O vice-presidente não se juntou ao grupo de conspiraçãoEles apareciam em toda a sua sujeira em vídeos de sala de aula. Rudy Giuliani, ex-assessores Jason Miller e Steve Bannon, âncora da Fox News, Sean Hannity. Todo mundo sabia que eles estavam espalhando mentiras para os americanos.

A comissão agora expandirá sua investigação, pedindo a Jenny Thomas, esposa do juiz da Suprema Corte Clarence Thomas, para testemunhar. Ginni, entre outras coisas, troca alguns e-mails com Eastman.

No entanto, a sessão de ontem também teve um significado político, que deve ser levado em conta à luz das eleições presidenciais de 2024. A chapa que governou os Estados Unidos de 2017 a 2020 está irremediavelmente resolvida. Agora seria inapropriado falar em duelo pela liderança do Partido Republicano. Trump ainda controla grande parte do mundo conservador. Um centavo, no entanto, é um dos expoentes de uma movimento alternativo Que está se espalhando para o establishment de Washington, mas também para as primárias que estão acontecendo no país. Os candidatos patrocinados por Trump nem sempre vencem.