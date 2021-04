Um morto, dois feridos e 28 presos após uma violenta perseguição nas ruas de Liège. Conflito entre gangues com balas Kalashnikov

Uma pessoa morreu Sexta-feira à tarde, por volta das 17h00, no auge de uma furiosa perseguição envolvendo várias pessoas na Avenue de Nancy em Preseaux (Liège). A polícia de Liege relata que lá também Ferido É aquele 28 pessoas foram presas.

Um vídeo capturado da janela de uma casa com vista para a principal cena do crime mostra a dinâmica dos fatos. Dois homens tentam fugir de carro para escapar da execução extrajudicial realizada pelo grupo. O carro não conseguiu escapar e eles foram obrigados a fugir a pé. Um deles é feito e o outro é atingido por algumas balas.

Em um segundo vídeo, também postado online, vemos uma pessoa com uma AK-47 disparando vários tiros para o ar. Estas fotos parecem ter sido tiradas na esquina da Avenue de Nancy com a Avenue de Porto. Outros vídeos postados nas redes sociais mostraram a destruição de vários carros e jovens de preto, usando lenços na cabeça e armados com tacos de beisebol.

Vários meios de comunicação destacam o acerto de contas entre várias gangues rivais no distrito de Darwish.