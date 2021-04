Porta-voz da Navalny Rússia: “Ele está morrendo, é questão de dias”

Alexey NavalnyO adversário russo na prisão, doente e em greve de fome, pode morrer de parada cardíaca “a qualquer momento”, condenando seus assessores e médicos. O ativista anticorrupção está passando dois anos e meio em troca de uma antiga sentença considerada “politicamente motivada” no assentamento criminoso de Pokrov, a 100 quilômetros de Moscou, uma das prisões mais duras da União. “Um verdadeiro campo de concentração”, diz o homem de 44 anos.

Navalnej parou de comer em 31 de março para pedir para ver um médico de sua confiança e para protestar contra as péssimas condições de detenção. Ele escreveu em sua página pessoal do Instagram que declarou greve de fome para exigir que a lei fosse cumprida e que um médico externo pudesse me visitar.

Depois de sobreviver a um envenenamento por gás nervoso em Novichok em agosto passado, Navalnig relatou que estava sofrendo de “fortes dores” nas costas, dormência nas mãos e pernas, bem como “privação de sono”. Ele havia escrito nos últimos dias que era “uma tortura”, explicando que era acordado “oito vezes por noite” por seus captores.

Rússia quando o Dr. Navalnej advertiu: “Nós, médicos, tememos por sua vida”



Ontem, no 18º dia de greve de fome, o nível de concentração de potássio em seu sangue atingiu um nível “crítico”: 7,1 mmol por litro. “Isso significa que, de um minuto para o outro, pode haver um defeito na função renal e sérios problemas de ritmo cardíaco”, disse Alexei Navalenj, médico em uma leitura do Serviço Prisional Russo. Anastasia VasilgievaE três outros médicos, incluindo um cardiologista, querem vê-lo imediatamente. O cardiologista Ashekhmin comentou no Facebook: “Um paciente com este nível de potássio deve ser monitorado na unidade de terapia intensiva, porque ele pode desenvolver um distúrbio fatal do ritmo cardíaco a qualquer momento. Morte por parada cardíaca.” O porta-voz de Navalnig é mais pessimista. Keira Germash, Que tuitou: “Se não iniciarem o tratamento, ele vai morrer nos próximos dias.”

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cuja administração puniu no mês passado sete altos funcionários russos, incluindo o chefe da inteligência, em resposta ao envenenamento e prisão de Navalny: “É totalmente injusto e totalmente injusto.”

Sexta-feira, mais de 70 personagens – incluindo escritores vencedores do Prêmio Nobel, como Svetlana Alekseevich e Orhan PamukCartunistas gostam Arte de Spiegelman E atores vencedores do Oscar como Ralph Vines – Eles enviaram ao presidente Vladimir Putin uma carta aberta também publicada pela República, pedindo-lhe um tratamento adequado ao oponente na prisão.