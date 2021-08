Cabul, ataque dos EUA contra militantes ISIS-Khorasan

No início, falou-se de episódios separados euO Pentágono havia anunciado que não tinha indícios de vítimas civis. O Pentágono confirmou que “as forças dos EUA realizaram um ataque de autodefesa visando um veículo em Cabul que eliminou uma ameaça iminente do ISIS-Khorasan no aeroporto”, enfatizando que acredita que “o alvo foi atingido”. A defesa dos EUA havia falado sobre “grandes explosões secundárias do carro”, em testemunho da presença de “uma grande quantidade de materiais explosivos”. O site de notícias britânico The Guardian relatou que a invasão e a explosão do prédio foram incidentes “separados”. O Taleban também descreveu inicialmente os dois ataques como não relacionados.

Correção: o ataque atingiu um prédio A correção veio por meio das palavras de um oficial afegão em uma entrevista à Associated Press. O homem explicou: “Algumas crianças foram mortas no ataque dos EUA que tinha como alvo um carro que transportava homens-bomba suicidas do ISIS em Cabul. O míssil também atingiu um prédio a noroeste do aeroporto da capital. Este último incidente foi relatado como um evento separado de um ataque americano, mas acabou sendo o mesmo. “

família morreu Uma testemunha falou do assassinato de nove pessoas de uma família. Pelo menos seis das vítimas são menores, duas das quais têm apenas dois anos. A CNN informou que um oficial dos EUA confirmou a localização da operação no distrito de Khaji Bogra, em Cabul. O mesmo bairro da casa. “Não somos ISIS ou ISIS, esta era uma casa de família onde meus irmãos e suas famílias viviam”, disse o parente de luto das vítimas. Um homem chamado Uhud, que disse ser um vizinho, disse à CNN que ouviu o míssil e uma forte explosão, e se abaixou para se esconder antes de tentar ajudar a salvar seus vizinhos. Um repórter local que visitou o local imediatamente após o ataque aéreo relatou que parentes das vítimas lhe disseram que havia dois carros estacionados, em um dos quais um dos pais e seus três filhos se preparavam para comparecer a um evento. READ O Facebook suspende Trump por dois anos. Bilionário: 'Abuso insuportável'

Alerta terrorista A fumaça preta que subiu sobre a capital afegã nos lembrou que ninguém estava seguro na cidade. E no sábado à noite, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou de “um ataque muito provável nas próximas 24-36 horas”. Enquanto a embaixada dos EUA em Cabul alertou seus cidadãos sobre uma “ameaça específica e confiável perto do aeroporto.” Alarmes semelhantes aos dados antes do ataque kamikaze de 26 de agosto, que matou 170 pessoas em frente aos portões do aeroporto, foram seguidos pela primeira retaliação dos EUA com o ataque no distrito de Nangarhar que matou duas mentes do ISIS, o braço afegão do Estado Islâmico. .

Risco de novos ataques O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, também alertou que “há o risco de mais ataques até 31 de agosto”, observando que este é “o mais perigoso dos tempos”, já que as evacuações ocidentais se aproximam do fim. Blinken acrescentou que “ainda restam 300 americanos” para voar de Cabul, enquanto o último vôo decolou do Reino Unido, fechando a missão britânica no Afeganistão depois de 20 anos.

O Taleban permitirá que aqueles com permissão para sair do país O Taleban permitirá que todos os estrangeiros e afegãos com autorizações de viagem emitidas por outro país deixem o Afeganistão. Isto foi afirmado em uma declaração conjunta emitida pelo Alto Representante da União Europeia, Itália, Estados Unidos, Reino Unido, França, Espanha, Alemanha e outros países. “Recebemos garantias do Taleban de que todos os estrangeiros e qualquer cidadão afegão com uma autorização de viagem de nosso país poderão caminhar com segurança e em ordem até os pontos de partida e viajar para fora do país”, disse o comunicado. READ Covid e Biden: "Dentro de 90 dias, a inteligência dos EUA divulgará arquivos sobre as origens do vírus e com perguntas para a China."

Assim que as evacuações terminarem, o Talibã assumirá todo o poder Uma fonte oficial dos militantes anunciou que, assim que terminar a retirada das forças dos EUA, o Taleban assumirá “controle total” do aeroporto de Cabul. Mas se o Ocidente for embora, a Turquia ficará e reabrirá sua embaixada em Cabul. Ancara – que provavelmente será encarregada em parte de operar o aeroporto de Cabul com técnicos civis – pretende manter uma missão diplomática no Afeganistão, ao contrário de outros países, que antes do restabelecimento das relações diplomáticas exigem provas concretas do Taleban quanto ao seu cumprimento. Direitos humanos e proibição do terrorismo.

Novo governo e menos direitos Mas com o tempo, e apesar das promessas, o Emirado Islâmico parece mostrar sua verdadeira face, composta por estudantes e estudantes separados na universidade e vozes femininas proibidas do rádio e da televisão em Kandahar, entre as últimas notícias anunciadas pelos islâmicos. A crise econômica então começa a causar pânico na população: centenas de pessoas correram para os bancos de Cabul na esperança de sacar algum dinheiro de suas contas inacessíveis. Em resposta, eles foram espancados pelo Taleban, que atirou pedras para dispersar a multidão.

A resistência continua em Panjshir Enquanto isso, os novos senhores do país decidiram esclarecer o destino de seu líder supremo, Hebatullah Akhundzadeh: após as especulações das últimas semanas, um porta-voz dos militantes anunciou que ele estava em Kandahar e que logo apareceria em público. . O impasse continua em Panjshir, o epicentro da resistência anti-Talibã, onde o Talibã cortou quase todas as redes de internet e telecomunicações. Para o embaixador russo em Cabul, Dmitry Zhirnov, os militantes podem invadir a região em breve, mas ainda existe a ideia de uma solução pacífica, para a qual continuam as negociações entre os rebeldes de Ahmed Masoud e os islâmicos.