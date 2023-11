O exército israelense ataca do outro lado da fronteira. O corredor humanitário também é do Hospital Al-Shifa

para Rafael Gina

Os tons são os mesmos de uma semana atrás. As mesmas acusações e as mesmas ameaças são dirigidas a Israel. O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, quer que a sua voz chegue não apenas ao outro lado da fronteira, mas também a Riade, onde a Liga Árabe se reúne.

“Continuaremos a pressionar Israel até que pare, ao mesmo tempo que manteremos aberta a frente de guerra com o inimigo no sul do Líbano. Ele acrescenta: Testemunhamos uma série de ameaças de Netanyahu, Gantz e Gallant: Continuaremos neste caminho.

Daí a afirmação “orgulhosa”: “Lançamos drones todos os dias, alguns para defesa, outros para recolha de informação. Podem chegar a Haifa e a todo o Norte: isto faz parte da guerra de desgaste contra as defesas aéreas israelitas. Ele continuou: “Melhoramos a qualidade e a quantidade de nossas operações usando mísseis com carga útil que varia entre 300 e 500 quilogramas e registramos o alcance do Katyusha”. Assim, isto representa um desafio cada vez mais difícil, mesmo que os factos no terreno ainda não acompanhem as palavras.

Em qualquer caso, o Ministro da Defesa israelita, Yoav Galant, respondeu imediatamente: “Vocês estão a arrastar o Líbano para uma guerra que parece possível. Estão a cometer uma série de erros e aqueles que pagarão o preço serão, acima de tudo, os civis libaneses. “O que fazemos em Gaza, podemos fazer em Beirute.” Depois, os mesmos avisos vieram à noite do primeiro-ministro Netanyahu, que apelou ao Hezbollah para evitar o que poderia ser um “erro grave”.

Liga Árabe

As palavras de Nasrallah vêm com a chegada de seu maior patrono, o presidente iraniano Raisi, a Riad. Quando desce os degraus de seu avião, ele usa o keffiyeh – o famoso véu palestino – em volta do pescoço. Para enfatizar o apoio à causa, o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, quis participar pessoalmente na cimeira da Liga Árabe. Esta é a primeira vez que o líder xiita da República Islâmica está no país sunita mais importante da região, depois do colapso das relações em 2016 e da melhoria das relações em março passado. Mas face ao apoio aos palestinianos e às acusações contra Israel, até as distâncias restantes desapareceram. Aqui estão eles, um contra o outro, o presidente iraniano e o herdeiro do trono saudita, o príncipe Mohammed bin Salman. Críticas e análises apontam na mesma direção, embora com tons diferentes. “A responsabilidade pelos crimes contra o povo palestiniano – diz Salman – cabe à autoridade de ocupação israelita”, cujas contínuas violações do direito humanitário internacional ele condena. “A única forma de garantir a segurança, a paz e a estabilidade é pôr fim ao cerco e ao assentamento dos colonos”, acrescenta o príncipe, que até há poucas semanas parecia prestes a juntar-se ao primeiro grupo de países que assinaram o “ Acordos de Abraão.” Com Israel. Raisi começa com violência: “Devemos beijar as mãos do Hamas para resistir contra Israel”. Especificamente, aquelas mãos que ainda gotejam o sangue de 1.200 pessoas que foram massacradas, decapitadas e queimadas.

Medidas

Ele então apresenta os Dez Mandamentos que todos os países árabes devem respeitar, que prevêem sanções, um boicote energético (proposta rejeitada por dois países moderados), o processo contra os Estados Unidos e Israel perante o Tribunal de Haia e inspeções internacionais de armas nucleares israelenses. plantas. Neste rio de palavras todos queriam dar a sua opinião. Ouvimos tudo, mas não ouvimos uma única voz de condenação pelos massacres de 7 de Outubro. O Presidente turco Erdogan condena a “barbárie sem precedentes” em Gaza, critica o Ocidente pelo seu silêncio e lança uma proposta: uma conferência internacional de paz.

© Representante