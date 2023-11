Milhares contra Sanchez e PSOE-Corriere.it

para Virgínia Nessi de Madri

A Calle Ferraz continua sendo um local de protesto. Puigdemont está na prisão, o PSOE se ajoelha, a Espanha se levanta e grita bem alto

Madrid – 10 de novembro, às 20h, pela nona noite consecutiva. Pela nona vez, espanhóis e espanholas voltam à Calle Ferraz, Em frente à sede do Partido Socialista dos Trabalhadores, em protesto contra Pedro Sanchez e a anistia aos catalães

.

União Nacional. Nacional U-NI-T, eles são um coro. Um menino segura uma placa: O Partido Socialista dos Trabalhadores se ajoelha. A Espanha sobe. Assobiar alterna com cantar.

Há milhares deles: Homens, mulheres, crianças, famílias inteiras. O protesto atravessa gerações e partidos políticos. Há o presidente da Fundação Dennis, uma filial do Partido Vox, Até Flaz. Ele diz: Precisamos Uma greve geral paralisa Espanha. Manifestantes todos os dias. Devemos lutar contra esses tiranos. Na Rua Ferraz Até os socialistas levantam a voz. Jess, 73 anos, comenta: Fui membro de um partido de esquerda, mas basta. Só tenho nomes negativos para Snchez. Precisamos de Meloni na Espanha

.

As palavras de Carmen soam em um pequeno alto-falante. Ele grita: Puigdemont está na prisão. Puigdemont está na prisão. Em seguida, ele repete os sons de fundo: polícia u-ni-sci-ti. Polícia U-Ni-Say-T. Ele fala com orgulho dos jovens sentados nas primeiras filas, presos durante horas diante das barreiras. Ele explica: Aqui tudo é tranquilo, não há violência. Um movimento de meninos e meninas de 20 a 25 anos ao qual nós, os mais velhos, aderimos (ele tem 69 anos) Sr. Dr.). excitante. Então ele aponta o dedo para uma placa no canto. Sanchez, aqui também há socialistas, mas não ladrões. Ela ressalta que se trata de socialistas que estão fartos de Pedro Sánchez. READ Espanha, Ioni Bellara é a nova líder do Podemos: 88,6% dos 53 mil membros do partido que votaram nas primárias a queriam.

fechar, Teresa, 77 anos, mostra-nos com orgulho o apito no pescoço e a bandeira nos ombros. Desde o primeiro dia de protestos, ela não perdeu nenhuma manifestação: saio para a rua todos os dias e esta noite meu marido também me acompanhou e costuma ficar em casa. Sou uma mulher que defende o Estado de Direito e o que está a acontecer não está nada certo.

Ele concorda Ince, 63 anosAo explicar o que a leva a voltar a Ferraz todos os dias: Temos um presidente capitulado que quer dividir a Espanha como os Balcãs. Quando eu tinha dezesseis anos, fui um dos que saíram às ruas para exigir a aprovação da Constituição, e naquela época eu era socialista. agora? Sairei do PSOE e votarei no PP. Enns deve levantar a voz para se fazer entender. As canções, pontuadas por bandeiras tremulando no ar, não param: a Espanha não tem 51 (tantas províncias) Sr. Dr.). Espanha para todos. A Espanha está a defender-se e não a vender-se.

48 horas antes das eleições, Sánchez disse que não concederia a independência e depois fez o contrário. Fraude eleitoral, diz Mara Goss, 40, antes de repetir, quase como se estivesse lendo para si mesmo, a frase escrita na faixa: Sanchez é um traidor.

Um pequeno grupo de jovens aparece a poucos metros dela. Maria, 23 anos, diz: Não vou a manifestações, mas desta vez é necessário. Anistia inconstitucional Já basta, atingimos o nosso limite, admite Carlos, 21 anos. A bandeira que não traz o símbolo real voa acima de sua cabeça porque, como ele explica, E a propriedade não representa isso.

Na encruzilhada, um casal se abraça dentro da bandeira espanhola. Permanece numa bolha de silêncio dentro do quarteirão. A repulsa permanece nas expressões de muitos. Nos braços de muitos há um sinal de amargura. Esther, 48 anos, não deixou o cabelo crescer durante a entrevista. Diz: Esta noite a outra filha está desaparecida porque está trabalhando mas estou aqui com toda a família. Ela tem 11 anos e deveria saber o que está acontecendo porque não é normal: negociar com certas partes para ficar em Moncloa não é normal. Martina, sua filha mais nova, sorri. Ela também, como a mãe, dá as mãos: gosto de política e tudo isso não me parece certo. O pai olha para ela com certo orgulho. Esther então acrescenta: Meus pais saíram às ruas para protestar contra o fascismo e não havia redes sociais naquela época. Hoje também somos convidados para manifestações, graças à Internet, onde há boca a boca virtualPortanto, já não basta ficar em casa e ver os outros levantarem a voz. Precisamos sair às ruas porque isso afeta a todos nós. Estaremos lá amanhã também. READ Guerra Ucrânia-Rússia, notícias de hoje

o 12 de novembro às 12 Organizou a Festa Popular Manifestações em todas as capitais de província espanholas. L, nos lembra que somos um país democrático e de direito”, disse o presidente do PP, Alberto Nez Viejo. Em Madrid, uma multidão se reúne contra a anistia Porta do Sol. Em Barcelona, ​​​​o secretário-geral da Vox, Ignacio Garriga, reúne todos às 12h. Praça São Jaime. Há poucos dias, o líder do partido Vox, Santiago Abascal, especificou que o acordo entre PSOE e Junts abre uma nova fase no país: Um período sombrio começa Na história da Espanha. Um golpe foi lançado contra a nação. Vamos começar um Resistência civil O que será longo e só tem um fim: ou o ditador está no banco dos réus ou nós que nos opomos ao golpe estamos na prisão.

Quando explodiram os primeiros fogos de artifício na rua Ferraz, muitos manifestantes abandonaram o protesto. Depois das 22h, um pequeno grupo jogou garrafas de plástico e vidro, bombas de fumaça e lançadores de foguetes contra a polícia. Enquanto isso, muitos chegavam ao Congresso em tendas Passe a noite em frente ao Parlamento espanhol. A tensão aumenta com o passar das horas. Tarde da noite, os policiais prenderam pelo menos nove pessoas. O dono do restaurante deixa de lado o otimismo: amanhã pode ser pior que os últimos dias.