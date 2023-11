“Aceitamos as mãos do Hamas. A América está em guerra com Gaza.”

“Não há outra maneira senão resistir a Israel.” Beijamos as mãos do Hamas pela sua resistência contra Israel”. ele disse que Presidente iraniano, Ebrahim Raisi Interferindo em A cimeira conjunta entre a Organização de Cooperação Islâmica e a Liga Árabe em Riade. ”Não há mais palavras.” Ele acrescentou: “Hoje é o dia da ação”, observando que “todo o mundo islâmico deve se unir e através desta unidade podemos resolver o problema”. Raisi disse então que “espera que no final desta cimeira seja alcançada uma solução no interesse do povo palestino”.

Raisi disse que o bombardeio cego de Gaza deve parar Então ele culpou os Estados Unidos “Apoiar Israel nas Nações Unidas e vetar resoluções que impeçam o assassinato de palestinos”. Em suma, os Estados Unidos, disse ele, “abriram o caminho para Israel matar e bombardear mais”.

”Ao enviar uma força naval para a região, a América lançou efectivamente uma guerra contra o povo de Gaza.Ele atacou Raisi, dizendo: A alegação de autodefesa dos sionistas é uma piada histórica. Não há dúvida de que o regime americano é o líder e principal parceiro neste crime, e Israel é a filha ilegítima da América.”

Os líderes da Organização para a Cooperação Islâmica e da Liga Árabe expressaram a sua “forte condenação da contínua agressão israelita contra a Faixa de Gaza, dos crimes de guerra e dos massacres brutais”. A declaração final emitida na conclusão da cimeira extraordinária. A declaração dizia: “Rejeitamos descrever a guerra de retaliação contra Gaza como autodefesa ou justificá-la sob qualquer pretexto, e apelamos a todos os países para que parem de exportar armas e munições para as autoridades de ocupação”. A declaração final também condena “o deslocamento de um milhão e meio de palestinos do norte da Faixa de Gaza”.

A raiva de Abbas e Erdogan e o aviso de Sisi

Ele disse: “Exigimos a cessação imediata das operações militares e a abertura de corredores humanitários” na Faixa de Gaza Príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman (MBS) na abertura da cimeira, sublinhando que “a guerra brutal a que o povo de Gaza está exposto exige um esforço colectivo e acção da nossa parte para pôr fim a esta situação infeliz”.

Ele acrescentou: “Condenamos esta guerra brutal travada pela ocupação contra o nosso povo em Gaza e apelamos ao fim do cerco a Gaza”. Ele acrescentou que Israel é “responsável pelos crimes cometidos contra o povo palestino”.

Ele disse que Israel “ultrapassou todas as linhas vermelhas contra o povo palestino” e “nosso povo está sujeito a uma guerra de extermínio”. Presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas Na abertura da cimeira, sublinhou que “os Estados Unidos são responsáveis ​​pela sua incapacidade de encontrar uma solução” para a crise em curso.

Abbas continuou que Israel “mata e destrói”, observando que o conflito não se limita à Faixa de Gaza, mas que “a Cisjordânia e Jerusalém também estão sujeitas a ataques todos os dias”. Acrescentou que, por esta razão, “processaremos os criminosos de guerra perante os tribunais internacionais”.

“A questão não é Gaza, mas a Palestina.” Ele acrescentou: “Queremos alertar sobre o perigo de genocídio ao qual o povo palestino está exposto”. Presidente sírio, Bashar al-Assad Fale no topo. Al-Assad acrescentou: “Gaza é a personificação e expressão do sofrimento do povo palestino”. Al-Assad disse: “A recente agressão constitui uma nova fase num longo contexto de crime sionista desde a década de 1970”, acrescentando que “o único resultado do processo de paz é que a entidade sionista se tornou mais agressiva e a situação palestiniana tornou-se mais agressivo.” “Você fica mais infeliz.”

A Liga Árabe apelou a um cessar-fogo abrangente na Faixa de Gaza para evitar que o conflito se espalhe para a região Secretário-Geral da Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit Em seu discurso. O Secretário-Geral da Liga Árabe disse: “Não permitiremos o deslocamento forçado dos residentes da Faixa de Gaza, da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental, pois isso é absolutamente inaceitável”. Ele acrescentou: “Separar a Faixa de Gaza da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental não está em discussão”.

Ele acrescentou que a solução de dois Estados é a única maneira de parar a matança e a destruição Rei Abdullah da Jordânia No seu discurso na cimeira, sublinhou que “a guerra travada por Israel contra Gaza é horrível e deve terminar”, enquanto “um processo de paz sério deve começar no Médio Oriente”. O Rei Abdullah disse então: “A injustiça a que os nossos irmãos palestinianos foram submetidos é uma prova do fracasso da comunidade internacional em fazer-lhes justiça e garantir os seus direitos à dignidade, à autodeterminação e ao estabelecimento do seu Estado independente.”

Ele alertou que o fracasso em parar a guerra em Gaza representa uma ameaça de escalada do conflito na região Presidente egípcio Abdel Fattah El-Sisi. Ele disse que as políticas de punição colectiva a que estão sujeitos os residentes da Faixa de Gaza, incluindo assassinatos, cercos e deslocamentos, são inaceitáveis ​​e devem parar imediatamente.

Ele acrescentou: “É uma pena que os países ocidentais, que sempre foram porta-vozes dos direitos humanos e das liberdades, tenham permanecido em silêncio sobre o massacre na Palestina”. Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan Na intervenção muito dura no topo. Erdogan acrescentou: “É necessário fornecer combustível aos locais que dele necessitam urgentemente, especialmente aos hospitais em Gaza”. Ele acrescentou: “As palavras não podem descrever o que Israel está a fazer na Faixa de Gaza para retaliar o ataque de 7 de Outubro, matando civis”, e continuou: “Acreditamos que um fundo deveria ser estabelecido dentro da Organização de Cooperação Islâmica para reconstruir Gaza”. “Depois dos ataques a Israel.

Ele acrescentou que a Agência Internacional de Energia Atômica deveria investigar a posse de armas nucleares por Israel. Ele acrescentou: “Esta é uma questão sensível que ameaça a segurança e a estabilidade na região e não pode ser removida da agenda”. Referindo-se às suas declarações, Erdogan sublinhou que “a questão das armas nucleares, cuja existência foi admitida pelos ministros israelitas, deve ser investigada. Se existirem bombas nucleares fora do controlo da Agência Internacional de Energia Atómica, isso deve ser revelado”. O Ministro do Patrimônio israelense, Amihai Eliyahu, disse que lançar uma bomba nuclear em Gaza “é uma opção”.

E ainda: “O governo israelita, que se comporta como o filho mimado do Ocidente, deve compensar a destruição que causou em Gaza”, apelando a uma investigação internacional sobre o bombardeamento israelita, que descreveu como “barbárie sem precedentes”. Ele continua: “Jerusalém é a nossa linha vermelha”. Nosso desejo é que Jerusalém, a cidade da paz, e todos os territórios palestinos retornem ao seu passado.”

Os palestinos em Gaza sempre confiaram na solidariedade dos seus irmãos muçulmanos. Hoje eles precisam de você para transformar esta solidariedade em uma ação mais forte e poderosa. ele disse que Diretor da UNRWA, Philippe Lazzarini Em seu discurso. “Estou aqui para pedir apoio para um cessar-fogo”, acrescentou Lazzarini. “Tenho certeza de que muitos de vocês são capazes de influenciar a ação no terreno: e não devem poupar esforços”, disse ele.