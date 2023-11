Israel – Hamas: Notícias da guerra de hoje

Polícia invade sede do partido judeu-árabe Hadash em Nazaré

Em Nazaré, a polícia invadiu a sede do partido judeu-árabe Hadash, pintou as paredes e derrubou vários cartazes. “A polícia de Ben Gvir (Ministro da Segurança Nacional, dos falcões da extrema direita, ed.) – lemos num memorando do Hadash citado pelo The Times of Israel – continua a perseguição política e procura intimidar e silenciar a opinião pública árabe e outros que opor-se à guerra.” Ontem, vários membros da comunidade árabe acabaram presos. “Não cederemos a estas provocações – continua o memorando – e continuaremos a liderar a luta árabe-judaica contra o fascismo, a guerra e a perseguição.”