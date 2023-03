A Agência Internacional de Energia Atômica fez desaparecer 2,5 toneladas de urânio de um local na Líbia – na última hora

(ANSA) – VIENA, 16 de março – Cerca de 2,5 toneladas de urânio natural desapareceram de um local na Líbia, segundo um comunicado enviado à AFP. Ele disse que os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica “descobriram durante uma visita na terça-feira que 10 contêineres contendo cerca de 2,5 toneladas de urânio natural na forma de concentrado de urânio (torta amarela) não estavam mais localizados no local onde as autoridades disseram que estavam .” Diretor Geral Rafael Grossi escreveu em uma carta de apresentação aos Estados-Membros.



A Agência Internacional de Energia Atômica especifica que realizará exames “adicionais” “para esclarecer as circunstâncias do desaparecimento de material nuclear e sua localização atual”. Nenhum detalhe é fornecido no respectivo site.



A Líbia abandonou seu programa de desenvolvimento de armas nucleares em 2003, durante o regime de Muammar Gaddafi.



Desde a queda do ex-coronel em 2011, o país mergulhou em uma crise política e militar. Atualmente, dois governos disputam o poder, um em Trípoli, reconhecido pelas Nações Unidas, e outro baseado na Cirenaica e apoiado pelo general Khalifa Haftar. (lidar).