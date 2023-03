Guerra Ucrânia-Rússia, notícias de hoje. Kiev: “20 navios russos no Mar Negro”

O Reino Unido aumenta o seu financiamento à Moldávia e à Geórgia contra a ameaça russa

O Reino Unido aumenta seu apoio financeiro à Moldávia e à Geórgia contra a ameaça russa que cresceu após a invasão da Ucrânia pelas forças russas. É o que se lê num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre a visita feita hoje e amanhã do secretário de Estado James Cleverly aos dois países, que deverá anunciar 10 milhões de libras em ajuda para reforçar as reformas da gestão económica e administrativa na Moldávia e novos financiamentos no valor de 500.000 libras no Egito. A fim de fortalecer a segurança das eleições do próximo ano na Geórgia contra possíveis “interferências externas”. “Poucas empresas entendem melhor as táticas desleais da atividade maligna russa do que a Moldávia e a Geórgia”, disse Cleverly. Ele acrescentou: “O Reino Unido não ficará parado enquanto Moscou sabota flagrantemente sua democracia, soberania e integridade territorial”.