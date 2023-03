Macron decidiu confiar na reforma das pensões: é uma lei – Europa

Emmanuel Macron Eu decidi: o governo francês levantaria a questão da confiança, Artigo 49-3, para aprovar reforma da previdência. Isso foi aprendido com fontes próximas ao poder executivo, de acordo com a BFM TV. Com o governo optando por levantar a questão da confiança, a reforma previdenciária tornou-se lei. Isto desde que as moções de censura a apresentar nas 24 horas e discutidas na segunda-feira não reúnam a maioria dos votos.

Nesse caso, o governo cairá e, com ele, a lei em que depositou sua confiança. Marine Le Pen já anunciou sua moção de censura e confirmou que também está disposta a votar moções de censura da esquerda.

Não podemos brincar com o futuro do país. A intervenção do Presidente francês no Conselho de Ministros teria justificado desta forma o recurso ao controverso artigo 49.3 da Constituição, que permite não se envolver na votação da Assembleia Nacional para aprovar a reforma das pensões.

Macron e o governo tomaram a decisão diante da falta de maioria ou do alto risco de perder o desafio de votar a reforma por poucos votos. Portanto, não haverá votação sobre o plano altamente contestado para aumentar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos. O governo dará confiança e dentro de 24 horas a oposição terá o direito de apresentar uma moção de censura contra o governo. Com a possibilidade de ser votada uma proposta cruzada, apresentada pela esquerda ou pela direita, mas votada por ambas as formações. Se a moção de censura for majoritária, o governo de Elizabeth Bourne será derrotado e Macron terá que nomear um novo primeiro-ministro e um novo chefe do Executivo.

Nas próximas vinte e quatro horas, os opositores – diante da decisão do governo de dar confiança à reforma da previdência – terão o direito de apresentar moções de censura. Os serviços da Assembleia Nacional já anunciaram que a votação das moções – que será “transversal” dado que Marine Le Pen já anunciou que votará também as moções da esquerda – está marcada para segunda-feira. O governo tem poucas chances de ser derrotado pela confiança, a menos que parlamentares republicanos ou centristas votem contra o governo.

Presidente do Grupo da Assembleia Nacional na Assembleia Nacional em Paris, Marine Le Pen, Denunciou o “golpe democrático”, após a decisão de Macron de recorrer à questão da confiança, com o controvertido artigo 49.º-3 da Constituição francesa, para aprovar a reforma do sistema de pensões. Falando a repórteres reunidos na Assembleia Nacional, ele pediu a renúncia da primeira-ministra Elizabeth Borne.

Laurent Berger, O líder dos principais sindicatos CFDT da França anunciou “novos movimentos” dos sindicatos. Uma manifestação em curso perto da Assembleia Nacional em Paris. Fotografados por um enorme serviço de segurança, os manifestantes se reuniram na avenue de l’Université, perto da câmara baixa do Parlamento francês. De acordo com vários jornalistas no local, a manifestação está se espalhando gradualmente para o vizinho Boulevard Saint-Germain.

O líder da França Insoumés, G.IIon Luc Melenchon, Em entrevista à BFM-TV, durante sua inspeção na praça, ao lado de manifestantes que protestavam em Paris contra a decisão de Emmanuel Macron de recorrer à confiança, com o contestado artigo 49.3 da constituição, para obter a aprovação da reforma sem passar por votação da Assembleia Nacional. multidão. Falando ao jornalista que indicou que a reforma havia sido aprovada pelo Senado, o chefe Insoumès respondeu: “Isso é correto, mas apenas pelo Senado. Não pelo povo francês e não pela Assembleia Nacional …”. Quando o repórter apontou para ele que o Artigo 49.3 não estava de forma alguma na lei francesa, Mélenchon o encurtou: ‘Obrigado por essa lição de direito constitucional. Até nos encontrarmos novamente.”