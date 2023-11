8h30 Ex-ministro israelense Ben Ami: O verdadeiro alvo do Hamas

“A guerra de Israel não é uma guerra de vingança, é uma guerra abrangente, é uma guerra iniciada pelo Hamas”: com estas palavras começou Shlomo Ben-Ami, historiador e antigo ministro israelita. Convidado de Lily Gruber no Otto e mezzo, programa de política e atualidades do La7, Ben-Ami comentou sobre os últimos desenvolvimentos no conflito que está colocando o Oriente Médio de joelhos. Ele acrescentou: “Você pode verificar por si mesmo na Internet: os líderes do Hamas repetem que continuarão a realizar ataques semelhantes no futuro”.

O ex-ministro explicou, após insistência da emissora, que a guerra que eclodiu há mais de um mês também deve ser vista num contexto mais amplo. Ele disse: “A questão da proporcionalidade é importante. O Irã conseguiu cercar Israel com milícias, algumas das quais eram o poder de fogo de estados armados como o Hezbollah e depois na Síria.” Lily Gruber perguntou diretamente: “Esta é a resposta correta que pode levar ao resultado final, que é a destruição do Hamas?” O historiador respondeu: “Netanyahu teve alguma hesitação na questão palestina”.

O jornalista continuou: Você acha que os líderes do Hamas estão escondidos nos túneis dos hospitais? “É nisso que o exército acredita. Eles querem destruir as capacidades militares do Hamas. Eles construíram uma cidade sob a cidade. Eles estão escondendo a sua liderança. Em muitos casos, o seu quartel-general está abaixo dela. Eles estão usando civis como seres humanos.” Ben-Ami concluiu o seu discurso dizendo: “Israel não tem intenção de prejudicar a população civil”.