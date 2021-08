“Pendente conclusão da evacuação em 31 de agosto”

“Estamos na fila para terminar a ‘evacuação do Afeganistão’ até 31 de agosto: quanto mais cedo terminarmos, melhor.” Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, está comentando o processo, que deve terminar em 31 de agosto. “Conheci meus colegas do G7 e os líderes das Nações Unidas, da OTAN e da União Europeia. Agradeço a solidariedade que temos visto, estamos comprometidos com um esforço sem precedentes. Evacuamos 70.700 pessoas desde 14 de agosto, e nas últimas 12 horas houve 19 voos militares dos EUA. Transportou 6.400 desabrigados. Mais de 50 voos e 12.000 pessoas “no total, de países da coalizão nas últimas 12 horas.” maneira mais eficiente e segura. Todos os dias de operações trazem riscos para nossas forças. Essa conclusão até 31 de agosto depende da cooperação do Taleban, permitindo o acesso ao aeroporto “para os evacuados. Perguntei ao Pentágono e ao Departamento de Estado sobre planos para mudar o calendário, se necessário. Estou determinado a garantir que esta missão seja concluída”.

“Estou preocupado com os riscos reais e crescentes que devem ser levados em consideração”, disse Biden, observando a possibilidade de que “o ISIS ataque o aeroporto, as forças americanas e aliadas e civis inocentes”. “Os líderes do Grupo dos Sete, das Nações Unidas, da OTAN e da União Europeia concordam em uma abordagem unificada do Taleban: a legitimidade de qualquer futuro governo depende do cumprimento de obrigações internacionais, incluindo a obrigação de evitar que o Afeganistão seja usado como uma base para o terrorismo. .O Talibã será julgado pelas ações, permaneceremos unidos e coordenaremos todos Um passo para responder ao comportamento do Talibã ”, acrescenta o Presidente dos Estados Unidos.

Biden ressaltou que o transporte aéreo de Cabul depende da cooperação com o Taleban. Ele reitera que “quanto mais tempo ficarmos”, maior será o risco de ataques terroristas por parte do ISIS. Como a Casa Branca esperava anteriormente, Biden confirmou que ainda está pedindo ao Pentágono e ao Departamento de Estado que preparem planos de contingência no caso de não haver risco de completar uma evacuação. “Pretendemos permanecer vigilantes contra o terrorismo e garantir que o Afeganistão não seja mais uma base para ataques terroristas contra os Estados Unidos e seus aliados”, acrescentou. Ele concluiu que foi acordado com os aliados julgar o Taleban “por suas ações”.