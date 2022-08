Trump não está respondendo ao procurador-geral sobre a investigação de fraude. E sobre a pesquisa realizada pelo FBI, ele disse: “Espero que não tenham apresentado provas”.

Ainda outra disputa legal Sobre o ex-presidente dos EUA Donald Trump. Após uma busca por agentes do FBI em sua vila em Mar-a-Lago, Flórida, como parte de uma investigação sobre 15 caixas Um dos documentos secretos que Trump supostamente extraiu Casa Branca Após o término de seu mandato, o pólo Ele enfrenta outras acusações na investigação das declarações fiscais de . Organização Trump. Os tempos sombrios de “Donald” do ponto de vista judicial, mas não do ponto de vista político. O candidato republicano apoiado pelo ex-presidente, Tim MichaelsNa verdade, ele ganhou um prêmio primário conservador para Wisconsin espancamento Rebecca CliffishApoiado pelo ex-vice-presidente Mike Pence e o estabelecimento de um estado conservador. Michel dirigiu toda a sua campanha em teorias trunfoIncluindo as eleições roubadas de 2020.

Problemas com impostos – presidente anterior Ele não respondeu às perguntas do Procurador-Geral de Nova York, Letitia James, como parte da investigação de dados fiscais da Trump Organization e suas práticas de negócios como magnata do setor imobiliário antes de se tornar o quadragésimo quinto presidente dos Estados Unidos. De acordo com a acusação, de fato, o comerciante foi inchar O valor de seus ativos para poder obter condições financeiras mais útil. “Vou me encontrar com o procurador-geral amanhã Racista Nova York vai continuar a maior caça às bruxas da história Usos‘, comentou com desprezo noite passada O ex-presidente da Verdade Social. Minha grande empresa e eu estamos sob ataque de todos os lados. Banana Republic! Além disso, um tribunal federal de apelações manteve uma decisão de primeira instância, segundo a qual a Câmara representante pode chegar até você receita fiscal Embora colocado como presidente anterior. No entanto, o batalha legal Ainda não foi finalizado, pois os advogados de Trump certamente recorrerão ao Supremo Tribunal, o último tribunal de apelação no processo judicial do caso. Se pelo menos quatro (de nove) juízes votarem para rever o recurso, essa decisão final pode ser adiada até o próximo ano. Enquanto isso, eu Republicanos Eles podem ter recuperado a maioria na Câmara dos Deputados nas eleições de meio de mandato de novembro, decidindo cancelar o pedido de inspeção de documentos fiscais do ex-presidente. ao se recusarem a apresentar suas declarações de impostos ao público, Trump quebrou a tradição estabelecida de seus antecessores na era moderna.

Pesquisar Mar-a-Lago – Agora, no entanto, Trump também deve enfrentar consequências Procurar pelo FBI em sua residência em Março atrás Procurando por Folhas Que o comerciante pode ter trazido com ele depois que ele partiu Casa Branca. Especificamente no que diz respeito às operações dos federais, o ex-presidente quis dizer que, devido à proibição de seus funcionários e advogados de se aproximarem e comparecerem à “incursão de Mar-a-Lago”, os agentes “queriam ficar sozinhos sem testemunhas. Ele podia ver o que eles estavam fazendo, pegando ele ou não.” Fornecer evidências. Por que eles insistiram que não havia ninguém? Não houve invasão em tudo Obama ou Clinton Apesar dos grandes problemas que enfrentaram.

o teorias de conspiração Já começou a se espalhar, principalmente entre os apoiadores do ex-presidente. Entre eles também segundo os quais a busca é resultado de ponta do espião Encontrado em Mar-a-Lago, um “a toupeira traidora” Quem vai relatar a informação ao FBI? Eles argumentam que a toupeira passou informações e evidências sobre o que já estava em Mar-a-Lago aos federais. Isso levaria a 9 horas de busca Colete dez caixas de itens. Ataque do FBI à casa de Trump, para mim Jornal de Wall StreetNão faz parte da investigação do Departamento de Estado No dia seis de janeiro. Os 30 agentes federais vasculharam um Mar-a-Lago privado, revistaram o armário da ex-primeira-dama Melania e passaram horas no escritório secreto de Trump. Correio de Nova York Citando algumas fontes. de acordo com Washington Post A operação do FBI tinha como objetivo verificar se o ex-presidente ou seus aliados haviam se rendido ou não Menos documentos de propriedade do governo e outros materiais. As autoridades começaram a suspeitar de documentos devolvidos de Trump nos últimos meses, pois suspeitam que o ex-presidente reteve alguns deles. Procurador-Geral dos EUA Merrick Garland É por isso que ele acabou no fogo cruzado do Partido Republicano. Nem o diretor do FBI escapa dos ataques, Christopher Raynomeado pelo ex-presidente. Republicanos conectados pedem uma explicação de uma açãosem precedentes. “É preciso explicar o que levou” a pesquisa, diz o líder republicano do Senado, Mitch McConnellLá, ele dá voz ao descontentamento de seu partido. O Ministério da Justiça não comenta. Bocas também costuradas ao FBI.

Os clientes assumiram celular Representante Republicano Scott Berryum aliado de Donald Trump, disse Perry RaposaRessaltando que ele foi contatado nas últimas horas por três agentes que lhe entregaram um bilhete e apreenderam o telefone. “Eles não tentaram entrar em contato com um advogado – disse Perry novamente – Estou com raiva, mas não estou surpresopelo fato de o FBI, sob a direção do Departamento de Justiça de Merrick Garland, ter apreendido o celular de um membro do Congresso responsável.” Ele acrescentou: “Meu telefone contém Em formação Sobre minhas atividades legislativas e políticas e minhas conversas privadas esposaMinha família, meus componentes e meus amigos. Nada disso é prerrogativa do governo.”

O trabalho do Federal Bureau também gerou polêmica entre os eleitores: “é guerra” O comentarista conservador Stephen Crowder twittou para seus seguidores 1,9 milhão de seguidores. Um clamor compartilhado por muitos dos apoiadores online do ex-presidente. “Isso significa guerra”, escreveu o pró-Trump The Gateway Pundit. Ela usava um trabalho também cabo Graças a uma conta vinculada Stephen Bannon. A blitz mostra o que muitos de nós dissemos há algum tempo. “Estamos em guerra”, disse Joe Kent, indicado à Câmara, apoiado por Trump, falando no podcast “Bannon’s War Room”. linguagem dura violento Especialistas políticos estão preocupados. Embora não se traduza diretamente em um confronto físico, Cria uma atmosfera de violência que lentamente se torna cada vez mais aceitável.