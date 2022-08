Ucrânia – Rússia, notícias de guerra hoje. Zelensky: “A guerra terminará com a libertação da Crimeia”

Ucrânia: O navio de grãos Razzoni ainda está no mar, esperando para ser ancorado

Dez dias se passaram desde a partida do primeiro navio que partiu dos portos ucranianos Sob o acordo de trânsito do trigo, a guerra foi evitada Pelo Mar Negro Desde então, 10 navios deixaram os portos ucranianos com um total de 322.000 toneladas de grãos, óleo de girassol e soja, enquanto mais dois navios receberam luz verde para entrar no Mar Negro e chegaram à Ucrânia. para ser baixado.

No entanto, ainda permanece o mistério sobre o cargueiro Razzoni, com bandeira de Serra Leoa, pois foi o primeiro navio a partir do porto de Odessa no dia primeiro de agosto passado, transportando 26,5 mil toneladas de trigo, que era esperado no último domingo no país. O porto libanês de Trípoli. No entanto, Rezzoni nunca atracou no porto libanês e aguarda instruções no Mediterrâneo desde sábado.