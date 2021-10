“Dinheiro Cinco Estrelas de Chávez”. Mas a imprensa italiana é silenciosa

Há uma cúpula anterior de agentes secretos venezuelanos que falaram, na presença da justiça ibérica, sobre o dinheiro deixado pela ditadura de Hugo Chávez a favor de alguns partidos de esquerda, inclusive Movimento 5 estrelas. Salvo prova em contrário, trata-se de dinheiro suposto. Mas o caso, do ponto de vista jornalístico, está aí. IlGiornale foi o primeiro a relatar a notícia. No entanto, o resto da imprensa italiana, com algumas exceções, acha difícil falar ou não falar sobre isso. porque?

Marco Trades, animador Pressione e peça que isso Radical Radio Mais um membro da gestão Europa +: “É possível – escreveu – 3,5 (três e meio milhões) de euros para 5Stelle financiado pelo governo venezuelano, supostamente mas confirmado por um juiz espanhol, até agora eles escreveram apenas @ilgiornale e @ ilreformista? #Carvajal “, imaginando Twitter Jornalista, um conhecido liberal e radical. A resposta é sim: é possível. Há algo estranho Silêncio O que acompanha a história do ponto de vista da mídia. E isso apesar de a política se preocupar com a questão.

Líder dos Irmãos Italianos Georgia meloni Giuseppe Conte foi convidado pela cúpula quinquenal para esclarecer o assunto e se distanciar publicamente da ditadura comunista. O ex-primeiro-ministro não moveu as pálpebras, nem no primeiro nem no segundo ponto levantado por Meloni. Mas também há uma verdadeira iniciativa parlamentar. IlGiornale.it deu a notícia da questão assinada pela Ilustre Augusta Montaroli, membro do Fdi. E na iniciativa do deputado, “quais são as medidas urgentes a serem tomadas para verificar a possível ingerência de um país estrangeiro na política nacional e nas escolhas que o governo faz, inclusive na política externa”. A hipótese é que um país estrangeiro tenha contribuído de alguma forma para a autodeterminação eleitoral do partido e, portanto, dos destinos do tabuleiro parlamentar que emergiu das eleições políticas. Proposta para o Céu não parece, de forma alguma, gerar interesse na mídia.

Pelo que aprendemos, a pergunta de Montaroli é dirigida tanto à Ministra do Interior, Luciana Lamorgese, quanto à Ministra das Relações Exteriores. Luigi Di Maio. Este assunto pode ser discutido já na próxima semana. Haverá acentos a serem colocados. No entanto, o resto da imprensa permanece em silêncio sobre o assunto. O que não precisa ser escondido pode ser atípico. Alguns usuários, ao invés de Marco Taradish, comentaram sarcasticamente: “O valentão Quotidiano queria escrever sobre isso, mas desistiram, geralmente antes das últimas frases que não gostam de desistir”, escreve um deles. E outro: “E não é sobre Prinzi.”

Colunista Benedetta Frucci, sempre trabalhando TwitterE escreva o seguinte: “Eles me dizem que o próximo episódio da reportagem será sobre máscaras Arcuri e respiradores D’Alema. O próximo episódio é sobre o suposto dinheiro de Chávez em Casalegio. Ou estou errado?” A ironia acompanha a publicação de que a mídia não tratou dos escândalos recentes, alegados ou não, entre a esquerda e os partidos. Mas a “suposição”, quando se trata de terceiros, não se aplica. Os casos apresentados ao grande multidão Sem prestar muita atenção à substância, podemos exibir abundância.

Além disso, este não é um daqueles “casos”: divindades suposto financiamento Saindo do regime de Chávez, o ex-presidente venezuelano 007 falou sobre isso, porém, ele falou sobre isso a um juiz. Mas tudo ou quase silencioso. Torna-se impossível não notar a existência dos mais clássicos padrões duplos da mídia.