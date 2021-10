A Rainha Elizabeth passou a noite de quinta-feira no hospital: anúncio do Palácio de Buckingham

a rainha Elisabetta, 95, passou a noite entre quarta e quinta no hospital. tornar conhecido Palácio de BuckinghamDepois de se limitar na quarta-feira a anunciar que Sua Majestade o Rei abandonou uma visita à Irlanda do Norte por recomendação de seus médicos. Enquanto isso, acrescentou a corte, a rainha havia retornado ao Castelo de Windsor, nos arredores de Londres.

O cancelamento da viagem veio com uma nota oficial publicada posteriormente pela mídia britânica: “A Rainha aceitou relutantemente o conselho dos médicos. Ela está de bom humor e lamenta não poder visitar a Irlanda do Norte.” Os médicos a convidaram, de fato, a “descansar alguns dias”. De acordo com relatos de uma porta-voz do palácio real, a rainha poderia ter sido levada ao hospital por algumas horas A partir da tarde de 20 de outubro a propósito de precaução, a ser submetido a um tipo não especificado Investigações preliminares (médicas) Depois que os médicos inicialmente prescreveram alguns dias de folga. “Seguindo o conselho médico para descansar por alguns dias”, dizia um breve comunicado divulgado à mídia: “A Rainha foi internada no hospital na tarde de quarta-feira para ser submetida a investigações preliminares. Mais tarde, ela retornou ao Castelo de Windsor hoje (21 de outubro, DC) na hora do almoço e fique de bom humor. ”De acordo com o que a agência britânica Pa apurou, foi possível determinar o curto período de internação “Razões práticas”, a fim de permitir que a Rainha se submetesse aos exames ou provas que se considerassem necessários, e Elizabeth II já havia retomado seu lugar à mesa de trabalho esta tarde para se dedicar a algum compromisso institucional “leve”.