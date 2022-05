A Ucrânia e a Suécia irão candidatar-se à adesão à OTAN. Putin: A expansão certamente provocará uma resposta – o mundo

conflito em Ucrânia Conecte-se enquanto a OTAN abre suas portas para Finlândia E Suécia. Estocolmo solicitará formalmente a adesão à OTAN: a primeira-ministra sueca Magdalena Andersson anunciou isso em seu discurso sobre o nova era” para o país escandinavo. “O governo decidiu informar à Otan sobre o desejo da Suécia de se tornar membro da aliança”, disse ele em entrevista coletiva. O ministro da Defesa sueco, Peter Holtkefes, deve visitar os Estados Unidos na quarta-feira para se encontrar com o chefe do Pentágono, Lloyd Austin. O foco das conversas em Washington será “o pedido da Suécia para se juntar à OTAN, a agressão da Rússia contra a Ucrânia, a situação de segurança na Europa e as relações bilaterais”. Turquia ‘não vai ceder’ sobre não aderir Finlândia e Suécia à OTAN. Isto foi afirmado pelo presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Enquanto isso, o Ministério da Defesa russo anunciou que Uma trégua foi alcançada com Kiev para a evacuação de ucranianos feridos da fábrica de Azovstal, em Mariupol. Relatórios de interfax. De acordo com o comandante da unidade de forças internas da autoproclamada República Popular de Donetsk, dez combatentes do Azovstal se renderam, mas o município de Mariupol negou. Ataques russos em Severodonetsk, na região de Lugansk, no leste da Ucrânia, causou hoje a morte de pelo menos 10 pessoas. Isto foi afirmado pelo governador local Serhii Haiday, citando UNIAN. “No momento, é muito difícil controlar a área por causa do novo bombardeio”, acrescentou.

Guerra de Putin acaba com a neutralidade





Demanda da Suécia e da União Européia – “Com o pedido de adesão da Suécia à OTAN com seu parceiro estratégico Finlândia, nossa segurança está ficando mais forte.” Foi o que afirmou o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, elogiando os primeiros-ministros dos dois países pelas suas decisões “que beneficiam a segurança e a defesa colectivas. A contribuição da UE para a dissuasão da OTAN é cada vez mais inestimável”, concluiu Michel.

Ela nasceu na Finlândia e na Suécia. réplica de Moscou

Os países escandinavos estão prontos para acabar com o modelo de neutralidade após 70 anos. A agência de notícias Interfax citou o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, dizendo que a admissão foi um erro com consequências de longo alcance. A agência de notícias Interfax citou Ryabkov dizendo que a Otan “não deve ter ilusões” de que a Rússia poderia tolerar a adesão da Suécia e da Finlândia à aliança. “Como garantimos nossa segurança… dependerá das consequências práticas” da entrada planejada. O Kremlin diz que a adesão da Suécia e da Finlândia à Otan “não aumentará” a segurança europeia.

O presidente russo, Vladimir, disse que “a expansão da OTAN é artificial”. coloque dentro Citado pela agência de notícias russa TASS. Putin acrescentou que “a Rússia não tem problemas com a Finlândia e a Suécia, e sua possível adesão à OTAN não representa nenhuma ameaça para Moscou”. “A resposta da Rússia à adesão da Finlândia e da Suécia à OTAN depende de como a aliança expande a infraestrutura, onde os problemas surgem do nada.”

Suécia: SPD apoia adesão à OTAN







coloque dentro

“Durante a operação especial na Ucrânia, foram obtidas evidências documentadas que testemunham o estabelecimento de laboratórios de armas biológicas perto de nossas fronteiras”, disse o presidente russo, Vladimir Putin, segundo a agência de notícias TASS. “Existem extremistas em todos os países, mas a Ucrânia fez dos nazistas seus heróis nacionais.” “O surto de neonazismo na Ucrânia tem sido observado há muito tempo, e o Ocidente está fechando os olhos”, acrescentou.



disputa

Dez combatentes ucranianos presos nos terrenos da siderúrgica Azovstal em Mariupol se renderam às forças da autoproclamada República Popular de Donetsk (DPR). Isto foi afirmado por Alexander Khodakovsky, comandante de uma unidade das forças internas da República Democrática do Congo. “Os primeiros dez soldados que carregavam bandeiras brancas saíram de um túnel”, disse Khodakovsky no Telegram, segundo a agência de notícias russa Interfax. Esta manhã, o assessor do prefeito de Mariupol, Petro Andryushenko, negou a rendição de alguns combatentes da siderúrgica.

Mísseis russos foram disparados em Mykolaiv pela manhã, atingindo uma área residencial da cidade. Ukranska Pravda relata isso e cita fontes oficiais locais. O prefeito Alexander Senkevich explicou que o atentado atingiu o distrito de Ingulsky, causando um incêndio em uma loja de móveis, queimando um carro e quebrando as janelas de alguns prédios de apartamentos. De acordo com o serviço de emergência local, uma pessoa ficou ferida.

Forças ucranianas explodiram pontes ferroviárias entre as cidades de Robyzhny e Severodonetsk na região Lugansk (Leste) capturado pelos russos: Agência de Notícias Ukrinform. De acordo com o chefe da Administração Militar Regional de Lugansk, Serhiy Gaidai, Kiev agora controla 10% do território da região.

READ Assassino de extrema direita atira e mata cinco pessoas - Corriere.it Ucranianos destroem ponte para impedir avanço da Rússia em Donbass





Nova operação ofensiva do exército russo no leste da Ucrânia se concentra na direção de Donetsk Enquanto isso, os regimentos estão estacionados na área da cidade de Izyum: de acordo com relatos da mídia ucraniana, escreveu o Estado-Maior de Kiev. Na direção de Slobozhansky, as forças de Moscou estão tentando impedir o contra-ataque das unidades ucranianas. Segundo o relatório, as forças armadas de Kiev atingiram os russos no distrito de Chornobayvka, na região sul de Kherson, enquanto algumas unidades das Forças Armadas da Bielorrússia (até sete batalhões) continuam a cobrir a fronteira ucraniana-bielorrussa. Indo para o norte, os russos reforçaram seu controle sobre as fronteiras ucraniano-russas nas regiões de Bryansk e Kursk.

Ataques de mísseis na área Odessa, mesmo em frente a uma ponte sobre a foz do rio Dniester. O Ukranska Pravda informou isso, citando a mídia local, dizendo que no ataque, que destruiu um centro de recreação, dois adultos e uma criança pequena, que é perigoso, ficaram feridos. As autoridades de Odessa informaram que, como resultado de um ataque de mísseis na região de Odessa por aeronaves de aviação estratégica, a infraestrutura turística foi danificada, edifícios foram destruídos e um incêndio começou. “O inimigo continua a atacar a ponte destruída e inoperante sobre a foz do rio Dniester”, disse o conselho da cidade, acrescentando que os civis também foram afetados: “Dois adultos ficaram feridos e uma criança ficou gravemente ferida”.

As forças de Kiev defendem o leste da cidade Carcóvia O governador Oleh Senegubov anunciou no Telegram, citando a BBC, que eles chegaram à fronteira com a Rússia. O locutor observa que ainda não é possível verificar as informações do governador, quantas tropas chegaram à fronteira russa e onde. Enquanto isso, o Ministério da Defesa ucraniano publicou um vídeo mostrando vários soldados de uma brigada de defesa regional em um local não especificado na fronteira. Um dos soldados diz: “Chegamos, estamos aqui”. O exército ucraniano está afastando as forças russas de Kharkiv há dias.

Agência ANSA READ Assim, o turismo de ações indianas se espalhou pela Europa Ao vivo das cidades (ANSA)

Estados Unidos e Rússia

O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, disse hoje que a Rússia e os Estados Unidos não estão fazendo acordos para conversas entre os líderes de seus países, Vladimir Putin e Joe Biden, ou entre os diplomatas-chefes Sergei Lavrov e Anthony Blinken. Relatórios TASS. “Não”, tais preparativos estão em andamento, disse Ryabkov.

ZELENSKY HOJE CONVERSA COM 65 UNIVERSIDADES NOS EUA E CANADÁ

Hoje, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky falará via link de vídeo para estudantes das principais universidades americanas. Ele mesmo disse isso em uma mensagem de vídeo transmitida pela Ukrinform. “Uma tarefa de importância crescente à medida que a guerra continua: manter toda a atenção do mundo em nós, na Ucrânia. Informações sobre nossas necessidades devem estar nas notícias de todos os países que importam para nós. Para mais informações e apoio político à Ucrânia, Segunda-feira (hoje) vou entrar em contato com estudantes das principais universidades americanas: 63 universidades americanas e duas universidades canadenses, que reúne centenas de milhares de estudantes, especialistas e pesquisadores. disse o estado, acrescentando que responderia às perguntas que o público gostaria de fazer a ele.