“Ucrânia, sua música ganhou nossos corações”

“No próximo ano, a Ucrânia sediará a Eurovisão pela terceira vez na história. Faremos tudo o que pudermos para tornar Mariupol a cidade-sede”, acrescentou Zelensky novamente em seu canal Telegram.

“A esperança é que no próximo ano a Eurovisão seja realizada em Kiev, em uma Ucrânia livre e unida”, acrescentou o presidente do Conselho Europeu.

Carlos Michel

e também citamos alguns versos da música vencedora, Stefania: “Eu sempre encontrarei meu caminho para casa, mesmo que todas as estradas sejam destruídas.” Vem também uma mensagem de felicitações do Alto Representante para os Negócios Estrangeiros da União Europeia

Josep Borrell

Viva a música! Viva a Europa! Glória à Ucrânia!

Primeiro ministro britânico

Boris Johnson

Ele ofereceu seus “parabéns à Ucrânia”. É um reflexo claro não apenas do seu talento – ele escreveu em seu perfil no Twitter – mas do apoio inabalável à sua luta pela liberdade. Johnson então parabenizou o representante do Reino Unido em uma competição de música: “Estou muito orgulhoso de Sam Ryder e de quão brilhantemente ele representou nosso país”, disse ele.