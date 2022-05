Califórnia, tiroteio em igreja, um morto e quatro gravemente feridos – Corriere.it

a partir de Edição on-line

A polícia de Orange County tem um suspeito sob custódia. Outro evento sangrento em Houston, Texas: pelo menos duas pessoas morreram e três ficaram feridas em um tiroteio em um mercado de pulgas

Um tiroteio em uma igreja em Laguna Woods, Orange County, Califórnia, 80 km ao sul de Los Angeles. Segundo as autoridades locais, um morto e quatro feridos graves já foram levados para o hospital. Um quinto foi ferido em condições menos graves. Fontes policiais disseram que um dos suspeitos foi preso. A possível arma de fogo usada no tiroteio, que ocorreu na Igreja Presbiteriana de Genebra, na El Toro Road, por volta das 14h nos EUA e 11 da noite italiana, também foi encontrada.

Não é a única verdade do sangue nestas horas: duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um tiroteio em um mercado de pulgas em Houston, Texas. O Gabinete do Xerife do Condado de Harris relatou isso. O tiroteio parece ter resultado de uma briga entre cinco homens, de acordo com o escritório do xerife. Relatórios de televisão ABC.