Onda severa na Coreia do Norte

Há alguns dias, a Coreia do Norte enfrenta uma onda severa do vírus Corona, mas as notícias sobre a situação no país são muito incompletas e parciais devido ao estrito controle da mídia pelo regime. E entre sábado e domingo, o país confirmou pelo menos 15 mortes e descobriu centenas de milhares de casos de febre e outros sintomas, mas sem conseguir confirmar as causas. A Coreia do Norte carece de testes para verificar infecções por coronavírus, assim como não há recursos suficientes para tratar casos graves de COVID-19 em hospitais.

Há quase dois anos, o regime norte-coreano alegou que não havia detectado nenhum caso de coronavírus no país, em parte graças a severas restrições à entrada em suas fronteiras. A falta de infecções tem sido repetidamente relatada pela mídia, todas estatais e sob estrito controle do governo, para propaganda e colocando o ditador Kim Jong Un sob uma boa luz.

A onda de coronavírus na Coreia do Norte parece ter começado no final de abril e agora está afetando uma parte cada vez maior da população do país. Segundo dados oficiais, pelo menos 42 pessoas morreram até agora de “febre” e morreram Encontrado Ao todo, cerca de 820 mil casos de pessoas apresentam sintomas compatíveis com a COVID-19.

Segundo muitos especialistas, a falta de testes impossibilita a detecção precisa da epidemia, e isso pode ter sérias consequências, principalmente devido ao alto percentual de pessoas sem sintomas, o que pode contribuir para a disseminação do vírus Corona e aumento de infecções . .

Não há notícias oficiais sobre a taxa de vacinação da Coreia do Norte, mas acredita-se que a maioria dos 26 milhões de habitantes do país não tenha recebido uma única dose. Apesar da propaganda – que falava em mobilizar mais de um milhão de pessoas e fortalecer o sistema de saúde – os hospitais norte-coreanos têm pouquíssimos recursos e não prestam serviços adequados, principalmente nas áreas rurais. Organizações e instituições internacionais de saúde acreditam que sem o envio de vacinas, testes e medicamentos pode haver um número significativo de mortes por COVID-19 nas próximas semanas.

Em um esforço para conter a propagação da infecção, o regime na quinta-feira, 12 de maio, impôs um estrito bloqueio nacional. Kim Jong-un descreveu a epidemia atual como uma “grande provação” e pediu aos moradores que trabalhem juntos para mantê-la sob controle o mais rápido possível. Pessoas com febre ou outros sintomas estão sendo isoladas, mas não está claro se existem centros de quarentena suficientes no país e há dúvidas sobre o saneamento dos centros existentes. De acordo com a Agência Central de Notícias, controlada pelo regime, quase 500.000 pessoas se recuperaram desde o início da epidemia, enquanto mais de 300.000 ainda estão infectadas.

Kim Jong-un argumentou que a situação deve melhorar nos próximos dias, porque as comunidades onde a infecção ocorreu estão relativamente isoladas e não devem fazer com que ela se espalhe para áreas onde a doença não está presente. No entanto, não havia dados para sustentar essas afirmações e há preocupações com a economia do país, que há anos enfrenta profundas dificuldades devido às sanções econômicas impostas pelas Nações Unidas, especialmente no que diz respeito ao programa de desenvolvimento de sistemas de lançamento e ICBMs . Armas norte-coreanas.

Nos últimos dias, China e Coreia do Sul indicaram sua disposição de enviar vacinas, medicamentos e outros recursos para a Coreia do Norte, mas por enquanto o regime não respondeu (pelo menos publicamente) às ofertas. Anteriormente, Kim Jong-un rejeitou a oferta do programa COVAX da ONU para receber milhões de doses da vacina, argumentando que poderia causar efeitos colaterais e que ele não queria confiar em pessoas de fora para gerenciar a epidemia.