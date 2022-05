Índia proíbe exportações devido a aumentos de preços

A crise do trigo causada pela guerra na Ucrânia

A Ucrânia e a Rússia respondem por um terço das exportações mundiais de trigo e cevada. Desde a invasão de Moscou em 24 de fevereiro, os portos da Ucrânia foram fechados e a infraestrutura civil e celeiros destruídos. Estima-se que o preço do grão tenha aumentado cerca de 40% desde o início do ano.

decisão do governo indiano

Seguindo as decisões já tomadas por outros países, a Índia também veio em resposta ao “aumento dos preços globais do trigo que colocaram em risco a segurança alimentar da Índia e dos países vizinhos e vulneráveis”. O país consome a maior parte do trigo que produz, mas estabeleceu a meta de exportar 10 milhões de toneladas de trigo em 2022-2023. Muito disso irá para outros países em desenvolvimento, como Indonésia, Filipinas e Tailândia. Assim, a ideia do governo indiano é impedir o movimento do trigo “com pouca frequência para países onde ele poderia simplesmente ser armazenado ou as necessidades nutricionais de países vulneráveis ​​não poderiam ser atendidas”, diz uma nota do Ministério da Agricultura.

Ministro das Relações Exteriores da Alemanha: “A Rússia lançou a guerra do trigo” –

Segundo a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalina Barbock, “a Rússia iniciou deliberadamente uma guerra de grãos, a entrega não é possível e os preços estão subindo, com a ameaça de fome, não é um dano colateral, é uma estratégia intencional. A Rússia está empatando. Crie o base para novas crises para que a cooperação internacional possa ser reduzida”.

A proposta: “Transporte de trigo ucraniano de trem para os portos do Báltico” –

Em seguida, o ministro Birbuk explicou que, para tentar contornar o bloqueio russo à exportação de trigo ucraniano por navio, está sendo estudada a possibilidade de transportá-lo de trem para os portos do Báltico. “Problemas com diferentes fornecimentos ferroviários excluíram o transporte em grande escala através da Romênia. Portanto, agora está sendo considerado se é possível levar o trem para os portos do Báltico para exportação. Com o transporte ferroviário, obviamente você obtém muito menos grãos para exportação. , mas cada tonelada entregue pode ajudar a controlar a crise alimentar. Até agora, alguns eram transportados de trem, principalmente via Romênia, mas fazia um pacote de garrafas, porque a Ucrânia e a Romênia têm trocas ferroviárias diferentes.”

Coldiretti: preço do arroz +21% –

Coldiretti também deu o alarme, relatando também um grave problema com o preço do arroz: “Ele voa internacionalmente, pois registrou um aumento de 21% no ano passado devido ao colapso nos embarques de grãos devido à guerra entre Rússia e Ucrânia, depois da Índia, que também bloqueou as exportações de trigo, o consumo global de arroz em 2022 atingirá o recorde estabelecido nos últimos dez anos em 2022 em cerca de 521 milhões de toneladas, um aumento de mais de 9 milhões em relação ao ano anterior.”