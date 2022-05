Expliquei a política libanesa facilmente

O Líbano chega às eleições de domingo em circunstâncias um tanto alarmantes: há anos, o país está no meio de uma crise econômica muito grave, A qualidade de vida de milhões de pessoas piorou O que é exacerbado por vários outros eventos, como A explosão devastadora no porto de Beirute em 2020.

Para complicar ainda mais as coisas é o fato de que a crise política do Líbano vem acontecendo há anos – ao longo de décadas, segundo alguns – virtualmente paralisando todas as iniciativas ou tentativas de reforma no país. O motivo da paralisação se deve, em parte, à inadequação da classe política, muitas vezes corrupta e despreparada, mas também ao peculiar sistema de governo existente no país, criado para garantir a harmonia entre as diversas partes da sociedade. mas agora é um. Um dos principais fatores da crise.

país “sectário”

O Líbano foi durante séculos um dos países árabes mais diversos do ponto de vista religioso, com uma comunidade cristã muito grande, que há algumas décadas era a maioria da população do país. Além da divisão inicial entre cristãos e muçulmanos, há também toda uma série de outras diferenças religiosas e sectárias: no total, hoje, as religiões reconhecidas pelo Estado libanês são 18.

Essa forte diversidade religiosa significa que há séculos no Líbano existem sistemas de governo ou administração de tipo “sectário”, nos quais o poder é atribuído dentro do estado (e, portanto, cargos políticos) com base na doutrina religiosa, muitas vezes estritamente. e cotas fixas.

Desde a década de 1860, quando o Líbano fazia parte do Império Otomano, já existia um sistema de administração comunal na região em que 12 representantes das principais seitas religiosas estavam subordinados a um governante cristão. Após a dissolução do Império Otomano, o Líbano tornou-se um protetorado francês e o sistema confessional foi ampliado e difundido: em 1926 foi aprovada uma nova constituição (ainda em vigor hoje, embora muito modificada), segundo a qual o Líbano se tornou uma república parlamentar Estado, sob controle francês.

No entanto, a composição do Parlamento foi dividida em cotas puramente sectárias: com base no censo de 1932, decidiu-se dividir o Parlamento e outros órgãos do Estado entre cristãos, que compunham a maioria da população, e muçulmanos, em uma cota de 6. a 5 (assim a favor dos cristãos).

O censo de 1932 foi o último censo realizado no Líbano: a partir desse momento, as várias seitas (especialmente o cristianismo) se recusaram a formar novas comunidades, temendo que as mudanças na demografia levassem à perda de suas posições e do poder. Segundo estimativas não oficiais, hoje acredita-se que os cristãos já não constituem a maioria da população, que representam cerca de um terço da população, enquanto os restantes são quase todos muçulmanos.

Em 1943 o Líbano conquistou sua independência e foi estabelecido o Pacto Nacional entre as várias seitas libanesas, um acordo, ainda que não escrito, que institucionaliza o sistema sectário de governo, dividindo rigidamente as posições-chave do Estado e a composição da Câmara Interconfessional dos Deputados. Como o censo de 1932 foi o último censo (ainda) oficial, foi feita uma divisão com base nesses dados, mantendo-se uma proporção de 6 para 5 em favor dos cristãos, que ocupavam muitos cargos importantes e o direito de que os partidos cristãos sempre tivessem maioria no Parlamento.

O desequilíbrio entre a divisão sectária do poder e a composição real da população tornou-se cada vez mais evidente com o crescimento da população muçulmana, e foi uma das causas da guerra civil iniciada no Líbano em 1975.

A guerra durou 15 anos, foi muito violenta e passou por muitas fases. Só terminou em 1990, após complexas negociações concluídas no ano anterior. Os acordos de paz em Taif (em homenagem à cidade na Arábia Saudita onde foram negociados) encontraram um novo equilíbrio frágil entre as comunidades e visavam acabar gradualmente com o sistema sectário. No entanto, eles acabaram legalizando: o sistema ainda está em vigor hoje.

sistema sectário

O sistema político negociado com os Acordos de Taif é descendente direto dos regimes anteriores, o estabelecido sob a administração francesa e o Sistema de Cartas Nacionais (que de fato ainda está em vigor, embora com muitas modificações).

Os cargos políticos no Líbano estão atualmente divididos assim, por uma série de acordos que são em sua maioria informais, mas são rigorosamente respeitados:

– O Presidente da República deve ser sempre um Católico Maronita (ou seja, pertencente a uma Igreja de Rito Oriental, mas dependente da Igreja Católica, e os Maronitas constituem a grande maioria da população cristã no Líbano);

O primeiro-ministro deve ser sempre um muçulmano sunita;

O presidente do parlamento deve ser sempre um xiita;

O vice-presidente e o vice-primeiro-ministro devem sempre ser cristãos ortodoxos;

O chefe do estado-maior do exército deve ser sempre um druso (isto é, pertencente a uma seita muçulmana próxima dos xiitas).

Comparado ao período anterior à Guerra Civil, a proporção de parlamentares hoje é igual: não mais de 6 para 5 a favor dos cristãos, mas de 1 para 1. Isso significa que dos 128 deputados do Parlamento libanês, 64 deles devem ser cristãos e 64 devem ser muçulmanos ou drusos. Os Acordos de Taif também limitaram os poderes executivos do presidente, transferindo-os para o governo (e, portanto, para a comunidade sunita, que expressa o primeiro-ministro).

Mas as coisas são mais complicadas do que isso: as várias confissões religiosas reconhecidas pelo Estado têm direito a uma quota fixa de assentos no parlamento, que é obtida através de uma complexa organização de círculos eleitorais. As cotas de cada comunidade são fixas e imutáveis: isso significa que após cada eleição a divisão sectária do Parlamento deve permanecer a mesma, e cada grupo deve manter o mesmo número de assentos (mesmo que sejam feitas alianças táticas entre membros em círculos eleitorais de diferentes comunidades ). Portanto, a composição do Parlamento libanês é rígida:

Cristãos

Católicos Maronitas: 34 lugares

Cristãos ortodoxos gregos: 14 lugares

Católicos Romanos Melquitas: 8 lugares

Apostólica Armênia: 5 lugares

Armênios católicos: 1 assento

Protestantes evangélicos: 1 assento

Outras minorias cristãs: 1 assento

muçulmanos

sunitas: 27 lugares

Xiita: 27 lugares

Alauítas: 2 lugares

Drusos: 8 lugares

Sob o Acordo de Taif, este sistema sectário deveria ser temporário. O objetivo era abandoná-lo gradualmente e transformar o Líbano em um estado laico em que o equilíbrio de poder não fosse predeterminado com base na religião. Mas as forças políticas que expressam as comunidades religiosas sempre evitaram reformar o sistema por medo de perder sua parcela de influência.

paralisia

O sistema sectário torna a vida política no Líbano muito estranha. Embora tenha nascido para garantir a harmonia entre as sociedades, esse sistema não impediu que a política libanesa fosse excepcionalmente polarizada e violenta. Ao longo da história moderna do Líbano, houve assassinatos políticos dramáticos (o mais significativo dos quais foi o assassinato do primeiro-ministro Rafik Hariri em 2005) e, de longe, a força política mais influente no país foi o Hezbollah, um grupo armado radical xiita nascido durante a guerra civil. guerra.

Ao longo dos anos, o sistema sectário ampliou em vez de diminuir as divisões: eles têm um incentivo para manter o status quo e, de certa forma, incitam as divisões sectárias para justificar a existência do sistema sectário.

Entre outras características da política libanesa está o fato de que os partidos políticos não são muito relevantes: são numerosos e nascem e morrem facilmente, porque não são a expressão de um eleitorado, mas o instrumento político dos vários líderes da sociedade. Além disso, o sistema de divisão sectária no Parlamento desencoraja a criação de formações políticas poderosas, pois torna praticamente impossível obter uma maioria: nenhum partido na história moderna do Líbano obteve mais de 12,5% dos assentos no Parlamento e nenhuma coalizão Voltou. 30% de desconto.

Não devemos pensar que os partidos estão divididos estritamente em linhas sectárias: há partidos multissectários, ou seja, com candidatos pertencentes a diferentes seitas, e as alianças táticas são frequentes no Parlamento.

Mas a divisão extrema tornou a política libanesa muito frágil e frágil: desde a independência até hoje, muito poucos governos conseguiram completar um mandato completo de quatro anos. Garantir que a facção individual retenha uma certa parcela de poder também leva à corrupção generalizada entre a classe política.

O resultado da estagnação e fraqueza do sistema político libanês é a estagnação: um sistema em que os equilíbrios políticos são quase fixos é aquele que favorece a paralisia, bem como a exclusão de grupos sub-representados, como mulheres e jovens, da política. ..

É muito difícil no Líbano concordar com as reformas econômicas que podem ser necessárias para reviver a economia, porque nenhuma das forças políticas quer assumir a responsabilidade por elas. Também por isso, o Líbano está em grave crise econômica há quase uma década, e as coisas pioraram gradualmente: nos últimos anos, elas se tornaram recorrentes. Apagõesa inflação é muito alta e Falta comida e gasolina.

Os problemas são agravados por ocasião de eventos catastróficos como foi, por exemplo, A explosão que ocorreu no porto de Beirute em 2020, onde a negligência e a falta de controles desempenharam um papel importante. O regime encoraja a classe política a ignorar responsabilidades: se algumas figuras foram obrigadas a renunciar após a explosão, foi somente após protestos massivos da população, o que agora é um evento cíclico.

Durante anos no Líbano, grandes movimentos populares de protesto nasceram e depois minguaram, cada um com demandas e demandas específicas, muitas vezes ligadas à crise, à escassez de necessidades básicas e à corrupção. Mas o sistema político sectário é sempre criticado por todos: a agência há dois anos França 24 conto Os manifestantes na época o chamavam de “a causa de todo o mal”.

Após a explosão no porto de Beirute, o presidente francês Emmanuel Macron disse que o Líbano precisava de “mudanças profundas” por parte das autoridades, uma aparente referência à inação causada pelo sistema sectário. Em resposta, vários líderes políticos expressaram sua vontade de reformar o sistema: Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, disse estar “aberto” à perspectiva de um novo acordo político para o país, e o então presidente disse que era necessário faça isso. O estado do Líbano é “laico”. Ninguém fez nada.