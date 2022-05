“Eu sou capaz de livrar o país dos russos.” Mas há um perigo para a Bielorrússia

EU ‘Ucrânia capaz de vencer? “Se vencer significa tirar o último soldado russo da fronteira, então a resposta é sim.” O ex-chefe do Estado-Maior da Força Aérea e conselheiro de três primeiros-ministros não tem dúvidas, desde ontem, Leonardo Tricarico. “Mas é um sim condicional, é preciso dizer sim, salvo acordo em contrário.” Ganhar ou perder para o General Tricarico seria apenas uma questão política, fruto de uma escolha. Na prática, o curso da guerra é claro. “É suficiente que a tendência observada até agora, mesmo que menos severa, de diminuir gradualmente a lacuna inicial entre as capacidades militares de uma parte e outra, seja mantida gradualmente em favor da Ucrânia.” No início a luta era bastante desigual lá Rússia prevaleceu. “Hoje – continua Tricarico – vemos a ferramenta militar russa fraca e dilapidada, tanto tangível quanto moralmente, e a máquina ucraniana está se fortalecendo a cada dia. Não por acaso Zelenski Ele aumenta o limite continuamente desde o primeiro dia.” O líder ucraniano sempre enfatizou que a guerra poderia ser vencida, mas seu tom se tornou mais assertivo. Para Trikariko, é claro, “uma guerra muito intensa como a que estamos testemunhando hoje não pode durar muito, nem do lado russo nem do lado ucraniano”.

Ucrânia, Berlim e Washington estão tentando persuadir a Rússia a parar os combates

Compromisso com a transação

É hora de negociações. “Honrando o Dragão Quem se atreveu a pronunciar a palavra trégua de forma explícita, oficial e negociada? WashingtonNo entanto, nem todos estão tão convencidos quanto o general Tricarico de que a guerra, a longo prazo, pode ser vencida por Kiev. O tempo ainda é longo. É verdade que os russos no terreno estão se envolvendo cada vez mais e os objetivos do conflito são mudando à medida que as batalhas se desenvolvem. O último relatório daInstituto para o Estudo da Guerra, um think-tank muito atento ao desenvolvimento da guerra em curso, adotou uma linguagem que, de certa forma, assume tons de desprezo pela capacidade ofensiva da Rússia, mais do que no passado. As forças russas poderiam abandonar os esforços para cercar as forças ucranianas ao longo do eixo Izyum-Sloviansk-Debaltseve em favor de um cerco mais limitado de Severodonetsk e Lyschansk. Há “uma queda acentuada na energia com que eles tentaram avançar, indicando que eles podem desistir de insistir no eixo Izium …”.

E para ser claro, teria permitido que uma linha fosse traçada no leste da Ucrânia e assegurado que Moscou controlaria tudo Donbass (E não apenas o terceiro que está atualmente nas mãos de separatistas pró-Rússia.) Nas unidades russas, uma forma de “frustração e recusa em lutar” está se espalhando cada vez mais, enquanto o contra-ataque de Kiev CarcóviaNo nordeste, os russos podem ser forçados a fazer escolhas “difíceis”. Após a retirada da região de Kiev, a capital, bem como de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, no nordeste. Como resultado, os ucranianos estão se aproximando da fronteira com a Rússia e podem bombardear mais facilmente as aldeias do outro lado da fronteira da União. Não é um bom resultado para César.

Finlândia na OTAN e Rússia cortaram eletricidade para Helsinque: ‘Pare amanhã’

A inevitabilidade de Putin

“Putin certamente vencerá”, diz Vincenzo Camporini, ex-chefe da equipe de defesa que agora é responsável pela defesa do Partido Trabalhista. “O conflito é assimétrico no sentido de que se os generais de Putin não exterminassem o exército ucraniano, coloque dentro Perdido. Isto é o que acontece. Tanto assim que os russos, percebendo que não podiam avançar em três frentes, reduziram-nos a duas frentes retirando-se de Kiev, mas essas duas frentes eram muito numerosas e deixaram Kharkiv, para se concentrar finalmente na parte sul de Donbass ». Os ucranianos também têm problemas, pois são obrigados a encabeçar todas as frentes possíveis, e têm que “cuidado com a Bielorrússia, mas também prestar atenção ao que está acontecendo na Transnístria, e não podem concentrar suas forças apenas nos lugares onde estão. brigando.” Por outro lado, os russos poderiam convergir com todos os recursos no sul do Donbass. “Os resultados que eles obtiveram até agora são modestos, mas ainda assim positivos, é tudo uma questão de ver o que acontece agora.” A vitória de Zelensky é possível. A menos que os jogos fechem cedo, volte para a mesa de negociações.