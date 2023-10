A guerra entre Israel e Gaza: O assassinato de Shani Luke, o símbolo da menina no massacre de Rave – A guerra no Oriente Médio

“Mãe, não sei onde me esconder, estou procurando abrigo…” Estas foram talvez as últimas palavras de Shani Luke, a menina germano-israelense que se tornou símbolo do delirante massacre perpetrado pelo Hamas em 7 de outubro. Palavras desesperadas, dirigidas à mãe através de seu smartphone enquanto ela corria em pânico para se proteger. Mas por toda parte, apenas na extensão de areia e rochas do deserto de Negev, ouviam-se os gritos e os tiros de seus algozes. No chão havia vestígios de sangue de muitos de seus pares que já haviam sido feridos ou mortos por balas. Acreditava-se que Shani poderia estar gravemente ferido, mas ainda vivo, entre os reféns feitos pelos jihadistas naquele dia. Mas até a última chama de esperança foi agora extinta: o jovem de 22 anos está morto, e muito provavelmente já morreu naquele que ficará para a história como o “Sábado Negro” de Israel.

Membros da família da menina, sua mãe Ricarda na televisão e sua irmã Adi no Instagram, anunciaram a trágica conclusão: o corpo de Shani ainda não foi encontrado, mas o exército israelense encontrou um osso do crânio no local do massacre. Com testes de DNA isso não deixa margem para dúvidas. O presidente israelita, Isaac Herzog, comentou numa entrevista ao jornal Bild, dizendo: “Isto significa que estes animais bárbaros e sádicos simplesmente cortam as suas cabeças enquanto os atacam, torturam e matam”.

Assim, é um final terrível, ainda que não sejam investigados a dinâmica e os detalhes do que realmente aconteceu. O corpo aparentemente inanimado de Shani, identificado por sua mãe por causa de suas tatuagens, apareceu em um vídeo divulgado pelo Hamas imediatamente após o massacre no Kibutz Ra’im, jogado na traseira de uma caminhonete que circulava pelas ruas de Gaza: ele estava deitado seminu, de bruços, enquanto vários homens o pisoteavam. Um deles puxou-lhe o cabelo e outro cuspiu-lhe na cabeça sangrenta. Todos ao seu redor gritavam: “Deus é grande”, “Deus é grande”. Então o jipe ​​saiu em disparada.

As imagens são assustadoras e cruéis, mas alimentam a esperança de que a menina possa estar gravemente ferida, mas ainda viva. Até porque, no dia 10 de Outubro, um amigo palestiniano da família de Shani presumiu que a jovem estava num hospital de Gaza. Em seguida, seu cartão de crédito foi usado naquela área específica. Daí os repetidos apelos da família às autoridades israelitas e alemãs, incluindo o chanceler Olaf Schulz, para que façam tudo o que estiver ao seu alcance para pôr fim ao pesadelo.

Agora só resta a imensa dor da menina que adorava viajar pelo mundo e pela música e que voltou a Israel há poucas horas. Ela era tatuadora de profissão, mas também foi uma influenciadora muito influente no Instagram, onde, sorridente e com seus longos dreadlocks, compartilhou seu amor e emoções com centenas de seguidores. Ele morou em Tel Aviv, após concluir seus estudos em Portland, Oregon. Sua mãe, Rebecca, uma alemã de origem católica, viajou de Regensburg para Israel na década de 1990, casou-se e converteu-se.

O amigo de Shani, um garoto mexicano que estava com ela no pátio do Kibutz Ra’im para assistir ao festival Supernova, não teve notícias dele desde aquele dia. Os dois jovens corriam desesperadamente para alcançar o carro, que estava agora cercado por milicianos. Uma corrida inevitável.

O chanceler alemão, Olaf Schulz, comentou que o assassinato de Shani “mostra toda a brutalidade por trás do ataque do Hamas”, sublinhando que Israel tem todo o direito de se defender.

