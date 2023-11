Ohio diz sim ao aborto e Biden está feliz. Filadélfia elege seu primeiro prefeito – Corriere.it

Uma vitória tanto para os republicanos como para os democratas sobre os governadores estaduais e um sinal claro sobre o direito ao aborto:Dia de eleição nos Estados Unidos da AméricaExatamente um ano após as eleições presidenciais, apresentei sinais tranquilizadores Joe BidenEspecialmente porque a maioria dos americanos quer preservar o direito de interromper a gravidez, que é uma das questões proeminentes para os progressistas e para o presidente. Ohio é o sétimo estado a decidir a seu favor após a decisão da Suprema Corte de 2022 que anulou Roe v. Wade em 1973, que estabeleceu o direito ao aborto em nível federal. O percentual de votos sim chegou a 56%..

Biden comemorou o sucesso à noite com uma mensagem: “Esta noite, os americanos votaram mais uma vez para proteger as suas liberdades. A democracia venceu. O povo de Ohio rejeitou a tentativa MAGA dos republicanos (movimento de Donald Trump, Sr. Dr.) para impor restrições severas ao direito ao aborto.” O referendo sobre o aborto representa uma vitória para o movimento “pró-escolha” ao ampliar as possibilidades de interrupção voluntária da gravidez. Será agora impossível para o Estado interferir na vida dos cidadãos. “decisões reprodutivas”, incluindo questões de contracepção e tratamentos de fertilidade. Também foi dada luz verde para legalizar a cannabis para fins recreativos.

Outro sinal positivo também chegou à Casa Branca durante a noite: V.I KentuckyDemocrata Andy Becher (também a escolha de um profissional convicto) foi confirmado como governador. O desafiante republicano foi derrotado Daniel Cameron O que, em vez disso, apoia a lei restritiva do aborto do estado, que não faz exceções, mesmo em casos de estupro ou incesto. O republicano também foi reeleito Tate ReevesGovernador Mississipi. READ As despesas com a saúde em Itália permanecem abaixo da média da OCDE. Gembe: “Sem um relançamento do financiamento público, adeus ao direito à saúde”

– Cheryl Parker, 51 anos: A primeira prefeita da Filadélfia comemora vitória

Filadélfia elegeu a primeira prefeita de sua história: Cheryl Parker, 51 anos, afro-americana, democrataQue derrotou seu adversário republicano, David Oh. Ela se emocionou, agradeceu aos eleitores e comemorou a vitória na sede de sua campanha. Ele nasceu em 72 a um Mãe adolescente solteiraque morreu quando ela tinha apenas 11 anos, Parker Ela cresceu com os avós, veterano da Marinha, deficiente e trabalhador doméstico. Me formei na Lincoln University em 1994 e trabalhei por um tempo Professora de inglês do ensino médio em Pleasantville, Nova Jersey. Na Câmara dos Representantes da Pensilvânia de 2005 a 2015, ela foi eleita para representar o 9º Distrito no Conselho Municipal da Filadélfia em 2015 e foi reeleita em 2019, servindo como Líder da Maioria de 2020 a 2022. Em setembro de 2022, ela renunciou ao cargo. a Câmara dos Representantes da Pensilvânia de 2005 a 2015. Pensilvânia de 2005 a 2015. Câmara Municipal Ela anunciou sua candidatura a prefeita e em 16 de maio passado venceu as primárias do Partido Democrata.