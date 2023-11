Da expulsão dos árabes à Guerra dos Seis Dias

Do nosso correspondente

Ashkelon – “O que devemos fazer com os residentes árabes deixados em suas casas?” perguntaram Yigal Alon, Yitzhak Rabin e outros entre os jovens líderes do recém-formado exército israelense em Ashkelon. David Ben-Gurion. Este foi o auge das batalhas em Lydda e Ramla em julho de 1948. As forças judaicas foram vitoriosas, mas ainda ao redor das colinas Jerusalém A Legião Jordaniana resistiu nas muralhas da Cidade Velha e nas alturas de Jenin, e as suas unidades reforçadas pela força de intervenção iraquiana ameaçaram as comunicações com Haifa. Do sul, os egípcios permaneceram bem conhecidos no Negev.

Os árabes removeram Uma existência Um enclave de residentes árabes hostis Na estrada estrategicamente vital que liga Tel Aviv a Jerusalém, poderia representar um perigo. “Ben-Gurion fez um gesto decisivo com a mão, dizendo: Expulse-os…”“, observou Rabin em suas memórias. Em poucas horas, mais de 50.000 pessoas, incluindo idosos e crianças, foram forçadas a caminhar “à força” no calor por cerca de trinta quilômetros para chegar às colinas da Cisjordânia. Até mais de Há três décadas, este foi um dos textos mais famosos que falava explicitamente sobre um plano específico para expulsar a população árabe durante a Guerra da Independência de Israel. Foi escrito por um soldado altamente condecorado que estava à frente do exército, deveria tornou-se primeiro-ministro duas vezes e estava programado para ser assassinado em 1995 pelas mãos de um extremista judeu que se opunha às negociações com Yasser Arafat em nome da divisão da terra. Uma troca pela paz. Mas a primeira versão em 1979 permaneceu simples: Durante muito tempo em Israel, falar sobre a expulsão forçada de árabes foi um tabu. A propaganda oficial falava de uma fuga precipitada e de pânico generalizado, com aldeias inteiras convencidas, a começar pelos líderes da resistência palestiniana local e dos exércitos árabes, da promessa de que “todos regressarão após a vitória”.

Fugir O fenómeno dos chamados “novos historiadores” poderia ter surgido desde o início da década de 1980 – intelectuais como Benny Morris, Tom Segev, Avi Shlaim, Meron Benvenisti e muitos outros – que em alguns livros seminais desconstruíram uma das doutrinas originais de Israel. Eles provam isso trabalhando principalmente em arquivos locais (as fontes árabes são geralmente fechadas). Desde o final de 1947, o plano para limitar o número de árabes nos territórios do estado judeu emergente aumentou. Hoje é geralmente aceite que mais de 700.000 árabes foram expulsos do território de Israel. O que facilitou o processo, entre outras coisas, foi a migração voluntária nos meses anteriores das classes médias altas para Beirute, Damasco, Amã ou Cairo. Médicos, engenheiros, advogados, professores, proprietários de terras e grande parte do corpo governante do povo palestiniano, tal como se desenvolveu desde o colapso do Império Otomano e sob o Mandato Britânico, e que reforçou a sua identidade nacional através da guerra contra O sionismo, de facto, fugiu, preferindo encontrar refúgio no estrangeiro. o Falahim Eles foram deixados sozinhos e tinham pouca esperança de resistência. Mas há mais: Os exércitos árabes que se reuniram sob o slogan hipócrita de apoiar os palestinos não tiveram qualquer coordenação entre si. Na verdade, competiram para ocupar regiões inteiras às custas dos “Aliados”. O rei Abdullah da Jordânia tinha feito acordos secretos com Golda Meir, que se disfarçou de beduína e foi visitá-lo no seu quartel-general. Tanto é verdade que, em 1950, anexou a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Foi uma medida à qual os palestinianos se opuseram e que pagaram com as suas vidas: ele foi assassinado no ano seguinte por um jihadista da Irmandade Muçulmana ligado ao Mufti de Jerusalém – Amin al-Husseini, que liderava a resistência palestiniana desde a década de 1920 – enquanto ele estava rezando na Mesquita Al-Aqsa na Cidade Santa. READ "Putin enterrou o país e enganou o povo."

Aliados históricos Os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer Israel de facto nas Nações Unidas, em 14 de maio de 1948. Mas a União Soviética reconheceu-o de jure três dias depois. O novo estado concentrou-se acima de tudo em acolher aqueles que fugiram da ira nazistaQualquer tipo de ajuda onde quer que chegue é bem-vinda. De 1945 até o nascimento do Estado, chegaram 100 mil pessoas, pelo menos 70 mil sobreviventes de campos de extermínio que tiveram que desafiar a proibição imposta pelo Mandato Inglês. Contudo, surgiu uma verdade terrível: quase todos os futuros cidadãos da Europa morreram no Holocausto. Decidiu-se então incentivar a imigração de judeus dos países árabes. Nos primeiros quatro anos de existência do estado, a liderança Ashkenazi trabalhou para acolher as massas sefarditas, que representavam mais da metade dos imigrantes. Surgiram fortes tensões sociais que estavam destinadas a piorar.

Ben-Gurion lê a Declaração de Independência: é 14 de maio de 1948

Iniciando Nem sequer estava claro que escolha Israel faria no contexto da Guerra Fria. Durante algum tempo, a liderança soviética viu-o como um aliado. A chegada de armas russas através de transporte aéreo da Checoslováquia ajudou a alcançar a vitória. Muitos líderes sionistas vieram das províncias da União Soviética, e o kibutz (que nunca atingiu 6 por cento da população, mas incorporou valores coletivistas durante duas décadas) foi inspirado em modelos económicos socialistas. pelo contrário, Os americanos estavam apegados às monarquias árabes conservadoras e Washington não demonstrou muito entusiasmo durante muito tempo. Somente durante a Guerra da Coreia é que Ben-Gurion optou inequivocamente por permanecer no campo ocidental.

Pesadelos e conflitos Então eu nasci Dois mitos fundamentais O Estado judeu e a resistência palestina, respectivamente: Holocausto e genocídio. A Nakba, a catástrofe da expulsão da terra. Israel é o estado criado para defender todos os judeus. O pesadelo do Holocausto tornou-se uma excelente motivação para legitimar a defesa muscular. Este é um conceito que foi fortemente repetido durante o julgamento de Adolf Eichmann em 1961. Em seguida, a filósofa Hannah Arendt denunciou o perigo de explorar a tragédia judaica por razões políticas. “Não houve líder árabe inimigo que não fosse comparado a Hitler”, afirma frequentemente Tom Segev. daqui O conceito israelita da guerra “Ein Prairie”, sem alternativa, deve ser combatido e vencido a todo o custo, a qualquer custo, para evitar uma repetição do Holocausto.. READ A inteligência alemã vai monitorar um grupo de negação do vírus Corona

– Junho de 1956: O presidente egípcio Gamal Abdel Nasser triunfa no meio da multidão depois que os soldados britânicos se retiraram do quartel-general em Port Said.

Canal de discórdia Desde então, por exemplo, a guerra de 1956 tornou-se um exemplo da opção “pradaria”. Então Israel escolheu aliar-se à França e à Inglaterra contra o regime egípcio de Gamal Abdel Nasser. Uma luta de estilo colonial pelo controlo do Canal de Suez, que terminou num fracasso total e viu Washington intervir para forçar Israel a desistir do Sinai e da recém-ocupada Faixa de Gaza. No entanto, os historiadores locais ainda debatem se a Guerra dos Seis Dias era inevitável, uma guerra existencial como a guerra de 1948, ou uma guerra que poderia ter sido evitada. Nasser, nesta altura o líder carismático da descolonização e do socialismo árabe, fez do Egipto uma ponte para a influência soviética no Médio Oriente e para a guerra contra Israel. Prisioneiro do seu discurso, fechou o Canal de Suez aos israelitas e impediu o acesso a Eilat a partir do Mar Vermelho. Foi uma causa de guerra: Na madrugada de 5 de junho de 1967, os israelenses atacaram e destruíram repentinamente a Força Aérea Egípcia, depois avançaram para atacar a Síria.. Pediram ao rei jordaniano Hussein que não interferisse. Ele respondeu bombardeando Jerusalém Ocidental. Seis dias depois A vitória israelense provocou uma revolução completa no Oriente Médio.