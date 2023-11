O primeiro “Discurso do Rei” de Carlos, muito diferente do de Elisabetta – Corriere.it

Lá está a Baronesa Fluella Benjamin com os Lordes no tradicional vestido escarlate, e lá está a Princesa Antonia, Duquesa de Wellington com a tiara e os aristocratas do reino sentados em frente ao trono neogótico de onde o Rei Charles é acompanhado pela Rainha Camilla lendo o O primeiro discurso do dia de King. Senhores, membros do Parlamento, aristocratas e diplomatas como o embaixador italiano Inigo Lambertini, reúnem-se no Palácio de Westminster para o grande dia do rei Carlos. Um ritual antigo (os deputados da Câmara dos Comuns adjacente são convidados a juntar-se com uma cerimónia do bastão preto) para a data mais importante do calendário real. Embora o Discurso do Rei seja na verdade o plano de governo do Rei, é o programa do Primeiro Ministro Rishi Sunak. (Texto: Enrica Rodolo)