“Sem pernas, mas vivo.” A história de um jogador de futebol e de um estudante

Jogador de futebol e estudante. Há seis meses estavam em Veneza onde, numa gôndola, Ben Benjamin, 29 anos, jogador do clube israelita Kiryat Yam, pediu à sua jovem companheira, Gali Segal, em casamento entre rosas vermelhas, um anel de noivado e olhares comoventes. A vida a dois, como aconteceu há cerca de um mês, no dia 7 de outubro, quando os dois estavam com um grupo de amigos no festival de música que foi palco do massacre do Hamas. Ambos foram espancados por terroristas e sobreviveram, mas tiveram um dos membros direitos amputados. Nos últimos dias saíram do hospital sob abraços e aplausos de médicos e enfermeiros, sorrindo, confusos, caminhando em direção à vida. Pode não ter sido exatamente o que haviam planejado, mas a consciência de serem sobreviventes era evidente em seus vidas. olhos. Eles continuarão agora a sua reabilitação em Tel Aviv.

“Os terroristas atiraram-nos granadas e depois tiros”, disse o jogador, que joga na quarta divisão israelita.

Foram seus familiares que os contataram e os transferiram para o Hospital Hillel Yaffe em Hadera. “Eu estava num grupo de 40 pessoas que se abrigavam num bunker e os terroristas atiraram granadas contra nós – testemunhou ele ao Jerusalem Post – vi muitas coisas terríveis, um corpo após o outro, incluindo partes de corpos. É difícil para mim compreender o que passamos e o que estou passando pessoalmente. “É difícil encerrar minha carreira assim, mas há coisas mais importantes na vida.”

O defesa, que também é empresário, era um jogador experiente nos escalões inferiores e passou várias épocas na segunda divisão (Liga Leumit) ao serviço do Hapoel Acre, Hapoel Nof Hagalil ou MS. Kafr Kassem. O sócio de 25 anos estuda arquitetura. Recentemente, enquanto estavam na Itália, os dois jovens viajaram de Veneza para a Sicília, depois para a Grécia, Berlim, Amsterdã e o deserto do Sinai. Experiências de aventura mas também de férias, sempre próximas, abraçadas, com grandes planos no coração.

Agora, ele com a muleta, e ela com o andador, saíram do hospital depois de um mês onde foram salvos graças à escolha extrema da amputação. Entre as bandeiras palestinas hasteadas por médicos e familiares afetivos. “Vocês são corajosos, juntos vocês terão sucesso”, disseram para encorajar o casal. Ela, Gally, postou ontem uma história no Instagram: Diz 31 dias, você vê um grupo de crianças amontoadas e pode ver os feridos, com as pernas enfaixadas para estancar o sangue. O terror permaneceu impresso em suas almas e corpos. Mas Ghali em sua história pensa imediatamente no desaparecimento de sua amiga Shani.