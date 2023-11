O jardim de infância de Anne Frank arrisca seu nome

a história

A eliminação da referência à jovem judia alemã, que se tornou um símbolo do Holocausto devido às suas memórias, já tinha sido proposta no início deste ano, muito antes de o Hamas atacar Israel. Conforme relatado por Frankfuerter Allgemeine, o conselho de pais e funcionários pediu para encontrar um nome mais “amigável para crianças”, e espera-se que o jardim de infância seja nomeado Exploradores do mundo.

A diretora da creche disse ao jornal Magdeburger Volkstime A história de Anne Frank é difícil para as crianças entenderem. Além disso, os pais com origem imigrante muitas vezes não sabem o que pensar do nome do seu jardim de infância. Para o prefeito Andreas Brom, a mudança deve levar a uma “maior abertura ao mundo” por parte da estrutura. O executivo acrescentou que os actuais acontecimentos políticos no Médio Oriente não estão relacionados com esta decisão.