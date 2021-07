A fronteira EUA-México, então Narcos cruzou o muro que Trump construiu – Corriere.it

do nosso repórter

San Diego – Deixe as montanhas Otay Mesa, Com uma abertura de 300 metros na fronteira, nós nos movemos em direção a A parte central da fronteira da Califórnia entre os Estados Unidos e o México. O agente Shane Crotty, porta-voz da Patrulha da Fronteira dos Estados Unidos, Setor de San Diego, nos acompanha até onde você pode ver. Além da Linha da Fronteira Dupla, o subúrbio de Tijuana de Colonia Libertad. Nos anos 90, diz Crotty, era uma região completamente fora de controle. Não havia barreiras Nem foi possível distinguir onde começou o México e onde terminou os Estados Unidos. Gangues de drogas e traficantes de seres humanos são dominados. Colônia Libertad era famosa por um grande número de assassinatos e emboscadas de policiais americanos.

Agora, as duas longas anteparas são paralelas e dão uma aparência de arranjo à área. Torna mais fácil para os agentes de fronteira gerenciar os fluxos de migração. No entanto, as gangues responderam sempre dominando novas maneiras de contornar os obstáculos. Em particular, havia Avanços nas técnicas de prospecção. parede dupla de aço, Construído por Donald Trump em 2018 para substituir as cercas existentes, afundando dentes de concreto de dois a três metros de profundidade. Por outro lado, os engenheiros dos traficantes respondem, Cavando o solo até que se conecte a drenos subterrâneos travessia de fronteira. A jornada de esperança começa, por uma taxa, entre os ratos e o fedor.

Além disso, Narcos já mostrou que pode realizar o difícil trabalho: Eles penetram no solo mexicano por dezenas de metrosE a Eles constroem um túnel fora do abrigo, no chão de um dos grandes depósitos que surgiram nos últimos anos perto da fronteira. Nos túneis, é claro, as drogas passam principalmente: Fentanil, Methaventamina, Heroína e Cocaína. As quantidades não aumentaram, mas a composição dos medicamentos que atravessaram a fronteira mudou. Ao longo do ano passado, o Agente Crotty observa, Exportações de fentanil dobraram. Uma substância letal, cinquenta vezes mais poderosa que a heroína, tem enormes margens de lucro para os traficantes. O empreendedorismo criminoso é facilmente camuflado na zona industrial E entre as plataformas logísticas de San Diego. READ Sorteio duplo, produtos a evitar - Libero Quotidiano

(Fotografia e edição de Philip Goldstein)