França, um carro colidiu com tratores de agricultores que protestavam: uma mulher morreu

Uma mulher que se manifestava com o marido e a filha adolescente num posto de controlo de agricultores franceses na Occitânia, sudoeste de França, morreu num grave acidente hoje, 23 de janeiro de 2024, quando um carro colidiu com o grupo de manifestantes. O homem e a menina ficaram gravemente feridos, segundo testemunhas oculares no local. A polícia informou que os três ocupantes do carro foram presos. O acidente aconteceu esta manhã, às 5h45, em Pamié.

A notícia foi transmitida por Arnaud Rousseau, presidente do sindicato dos agricultores Fnsea, ao RMC: “Acabo de saber de um acidente de trânsito em Pamié, Ariège. Três de nossos membros se envolveram em um acidente grave. Uma mulher morreu. Seu marido e sua filha estão em estado complexo e foram rapidamente tratados”, disse Rousseau. “No momento que a agricultura atravessa, é difícil conviver com este tipo de tragédia. Em primeiro lugar, diria às pessoas que trabalham no campo que têm o total apoio de todos os agricultores franceses”.

Por que os agricultores estão protestando?

Os agricultores franceses manifestam-se há alguns dias em todo o país para exigir simplificação administrativa e indemnizações mais rápidas em caso de catástrofes naturais. Na estrada com tratores, agricultores franceses do sul da Occitânia continuam o bloqueio com fardos de palha de um troço da autoestrada A64, iniciado em 18 de janeiro de 2024, para protestar sobretudo contra a redução dos subsídios.

À noite, realizou-se uma reunião entre o primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, e os dirigentes do sindicato agrícola Fnsea, depois de o Ministério da Agricultura ter anunciado um novo adiamento do já há muito aguardado pacote de reformas. Entre as queixas dos agricultores estão os custos crescentes que o sector enfrenta e o efeito sufocante das regulamentações ambientais excessivas. O protesto abrangeu diferentes regiões de França: durante a noite, cerca de trinta tratores com reboques bloquearam o trânsito na autoestrada A7 nos dois sentidos, entre Lyon e Valência, no centro do país. O transtorno foi grave para os motoristas, com estradas sendo desviadas para rotas alternativas que imediatamente se encheram de veículos.

Outros protestos fecharam as autoestradas A64 e A63 nos Pirenéus franceses. O acesso a Espanha ainda é possível neste momento. A autoestrada A62 na Aquitânia (sudoeste) também foi encerrada com cerca de dez tratores. O tráfego ferroviário também foi limitado, com dezenas de agricultores empilhando pneus nos trilhos, novamente na Nova Aquitânia. A situação também começou a complicar-se no leste, com um bloqueio na fronteira com a Alemanha em Sarybrück.