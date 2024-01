O abuso dos coroinhas do Papa e a condenação de Don Martinelli – A hora final

“Hoje o Tribunal de Recurso anulou a sentença de primeira instância e condenou Dom Gabriel Martinelli”, ex-aluno no julgamento de Pio por agressão sexual cujo recurso foi celebrado hoje no Vaticano. O Tribunal de Apelação do Vaticano declarou, de acordo com as disposições da decisão vista pela Agência Italiana de Notícias, que Martinelli era “culpado de cometer o crime de corrupção de menores”.





Sentença de segunda instância “declara que Gabriele Martinelli, 'só é punido pelos fatos controversos até 2 de agosto de 2008, por ser menor de dezesseis anos'; absolve Martinelli dos crimes que lhe são imputados em relação ao período posterior ao 9 de agosto de 2008 por insuficiência de provas.” “, afirma “a requalificação dos factos controvertidos como complementares ao crime de corrupção de menores previsto e punível nos termos do artigo.





335, Código Penal, limitado ao período de 9 de agosto de 2008 a 19 de março de 2009, e ao reformar a sentença impugnada, declara Martinelli Gabrieli culpado do crime de corrupção de menores, previsto e punível nos termos do art. 335, §§ 1º e 2º do Código Penal, limitado ao período de 9 de agosto de 2008 a 19 de março de 2009; Após revisão dos artigos 53, parágrafo 2, e 47, parágrafo 1, n. 3º, do Código Penal, Martinelli Gabrielli é condenado a dois anos e seis meses de prisão e multa de mil euros.





No dia 6 de outubro de 2021, o Tribunal do Vaticano decidiu, em primeira instância, absolver os acusados ​​Don Gabriele Martinelli e Don Enrico Radice. Para alguns crimes são absolvidos, para outros não são punidos e para outros ainda intervém a prescrição. Don Gabriel Martinelli foi acusado de estupro e o ex-reitor da universidade Don Enrico Radice foi acusado de cumplicidade.





Esta é a primeira vez que uma condenação foi emitida no Vaticano por abusos por atos cometidos no próprio Vaticano.



