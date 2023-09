Trancado em uma jaula por 7 anos pela mãe e tias: o pesadelo de um menino deficiente

O horror que vem da Venezuela. Este jovem sofre de convulsões e deficiências motoras e está preso naquela cela de madeira desde os seis anos de idade. Seis mulheres foram presas, incluindo a mãe do menino.

a menino de 13 anos Ele sofria de uma grave deficiência congênita e passou metade de sua vida confinado em um deles jaula. É uma história terrível que vem VenezuelaSeis mulheres foram presas – incluindo a mãe do menino.

A notícia foi anunciada esta terça-feira pelo Procurador-Geral da República Tariq William Saabque postou em sua página pessoal no Twitter uma foto de onde o menino mora, em uma casa na cidade AraoriNo estado de Portugal, destacando como foi “ali detido e sujeito à fome e à miséria”.

“Os responsáveis ​​serão acusados ​​de crimes Tratamento severo E com base em Associação criminosaO promotor acrescentou que todas as pessoas envolvidas eram parentes do jovem de 13 anos. Foram os vizinhos que informaram as autoridades. Então interveio a Polícia Nacional Bolivariana (PNB). De acordo com o site Notícias da VenezuelaE há entre as pessoas que foram presas A mãe da criançae Maria Muñoz e cinco tias: Xandra Guedez, Deianira Guedez, Ana Guedez, Candida Guedez e Marisela Guedez.

Secretaria de Segurança Cidadã do estado PortuguêsLuis Medina afirmou: “O menino estava dentro Circunstâncias infelizes em Caixote de madeira Feito à mão.” Parece também que quando a polícia chegou ao local, o adolescente Amordaçado. Segundo o que foi descoberto, ele estava exposto a esse tipo de prática desde os seis anos de idade.

Além disso, de acordo com os dados revelados pelas investigações, a vítima sofre de: Convulsões Oferece “Um incapacidade “Motor” que não está especificado.

A mídia local também escreveu que depois que o problema se espalhou e afetou os moradores da área, a comunidade tentou fazê-lo. Execução de parentes A vítima, obrigando a polícia a intervir. Enquanto isso, a menina de 13 anos foi transferida para uma “casa de repouso” em Caracas.