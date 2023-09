casa » Carros » Assalto chocante à garagem do Aston Martin: vídeo

O vídeo é claramente visível pelas câmeras de vigilância Dois ladrões com os rostos cobertos Que agrediu brutalmente um homem e o arrastou para longe de sua casa Aston MartinE então escape rapidamente. Este ataque violento ocorreu em Garagem da vítima em Westport, Connecticut, logo após seu retorno para casa.

A vítima contou à polícia que quando voltou para casa e entrou na garagem, encontrou dois homens Eles entraram com o rosto coberto. Os dois o atacaram enquanto Ele ainda estava dentro do carro Eles então roubaram seu carro Aston Martin azul depois de retirá-lo à força.

A polícia decidiu implantar Vídeo na página oficial do FacebookAcredita-se que a dupla tenha chegado em um BMW azul escuro, pois este veículo foi visto fugindo com o carro roubado. Mais tarde soube-se que um BMW azul escuro estava envolvido Foi relatado como roubado Também em Norwalk. A vítima sofreu ferimentos leves em consequência do ataque, mas recusou atendimento médico. Mensagens de alerta foram enviadas para cidades próximas e para a Polícia Estadual de Connecticut.

No momento em que este artigo foi escrito, o Aston Martin ainda não havia sido recuperado Nenhuma prisão foi feita.

—–

Convidamos você a nos seguir no Mastodonte, notícias do Google E Flipboardmas também nas redes sociais, como Facebook, Twitter, Pinterest E Instagram. Sinta-se à vontade para compartilhar suas opiniões e experiências comentando nossos artigos.