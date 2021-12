Regras de bloqueio e toque de recolher contra a onda

Variante Omicron assusta EuropaOs países correm para se proteger com regras, medidas e restrições. Palavras como toque de recolher e fechamento estão de volta. A infecção está se espalhando em praticamente todos os lugares, e a Grã-Bretanha lidera todos os dias Com 93 mil novos casos. No entanto, nós em Londres vemos com satisfação a aceleração da campanha de vacinação: 26,3 milhões de adultos receberam a terceira dose, ou seja, um em cada dois com mais de 18 anos.

Leia também

No Velho Continente, a onda não para: os números são impressionantes, a escassez de internações é alarmante e os governos estão tomando medidas para conter a onda. Os resultados dos estudos e análises apresentam elementos que elevam o nível de alerta: Omicron pode ignorar parcialmente as vacinas e pode restaurar a cura de lesões.

Na Holanda, voltamos a falar sobre fechamentosConforme relatado por RTL Nieuws: Especialistas e consultores científicos que pressionam o governo a adotar medidas rígidas são vistos como a única forma de tentar conter o Omicron.

a França – Não vai impor tampões a viajantes de outros países da UE – Tomar medidas contra a variante relâmpago do primeiro-ministro Jean Castix. As unidades de terapia intensiva no país acolhem cerca de 3.000 pacientes e a situação parece fadada a se deteriorar. O governo está trabalhando em um projeto de lei Que será apresentado ao Parlamento no início de janeiro e servirá para converter o atual cartão de saúde em um certificado de vacinação. “Apenas a vacina vai contar na pista, não os cotonetes mais”, diz Castix. Cerca de seis milhões de franceses ainda não estão imunes ao coronavírus, e o quadro corre o risco de se tornar insustentável.

Além do canal, o arquivoIrlanda fecha o toque de recolher. A partir da meia-noite de domingo, às 20h, os bares, restaurantes e discotecas dentro dos hotéis estão fechados. O mesmo procedimento é válido também para eventos culturais e esportivos.

a Dinamarca, após 11.194 casos nas últimas 24 horas (20% relacionados à Omicron), está se preparando para imprimir: O plano da primeira-ministra Mette Frederiksen afirma Fechamento de museus, cinemas, teatros, parques animados, parques de diversões e espaços para eventos. As medidas, que preveem a aceleração dos programas de rastreamento e da campanha de vacinação, entram em vigor após aprovação pela Câmara dos Deputados. Novas regras também estão surgindo para os restaurantes: terão que fechar às 23h, mas a partir das 22h não poderão mais servir bebidas alcoólicas. A decisão foi anunciada na semana passada para introduzir um feriado de fim de ano de uma semana para as escolas.

a AlemanhaNesse ínterim, ele deu uma olhada nos comunicados e decidiu classificar França e Dinamarca como áreas de alto risco a partir de domingo devido ao alto número de infecções, o mesmo vale para Noruega, Líbano e Andorra, anunciou o Instituto Robert Koch. Qualquer pessoa proveniente de uma área de alto risco que não tenha sido vacinada ou totalmente recuperada deve ser sujeita a uma quarentena de 10 dias: o processo é suspenso com um teste negativo 5 dias após a entrada.

As posições nacionais individuais são elaboradas, no seio da União Europeia, no quadro estabelecido pelo ECDC, o Centro Europeu para a Prevenção e Controlo das Doenças.

No novo boletim, a Itália estava entre os seis países classificados no nível de “preocupação moderada”, junto com Áustria, Bulgária, Islândia, Malta e Eslovênia. Enquanto o nível de interesse para toda a região cai de “muito alto” (8,3 de 10 no relatório anterior) para “alto” (6,8 de 10). O relatório se refere à semana 49, que terminou no domingo, 12 de dezembro, e a previsão que ele contém é para os próximos 14 dias, ou seja, as semanas 50 (terminando em 19 de dezembro) e 51 (terminando em 26 de dezembro). Para a Itália, e outros países do mesmo “grupo”, os casos voltarão a aumentar, mas o número de internações e óbitos pode se estabilizar, enquanto o número de internações em unidade de terapia intensiva diminuirá.