Estados Unidos, a tempestade viral está chegando. Pico da Omicron após as férias: ‘Será um inverno de doenças e morte’

“Para os não vacinados, será um inverno de doenças e morte. A única proteção é a dose.” Discurso do Presidente dos Estados Unidos Joe Biden, que fala assim à nação enquanto o país se prepara para resistir ao ataque da variante Omicron, que está presente em pelo menos 30 estados. Sim, porque entretanto chegou a confirmação: nas próximas semanas, serão criados arquivos Varante Omicron A partir de Vírus Corona Ele se tornará dominante, prevê o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos. O diretor diz que a Omicron está ‘crescendo rápido’ Rochelle Walinsky, e pode se tornar “a ação dominante nos Estados Unidos nas próximas semanas. Temos as ferramentas para nos proteger da Covid-19. Temos vacinas”, acrescentou Walinsky durante uma reunião na Casa Branca. “Temos reforços”, mas “as máscaras em ambientes públicos fechados, distanciamento social”. Física, lavagem frequente das mãos, melhor ventilação e testes para retardar a transmissão “também são“ vitais ”.

O caso

“Duas vezes a cada três dias”, avisa o virologista Anthony Fauci. “Vai ser uma nevasca viral”, ou tempestade, acrescenta o colega Michael Osterholm. Os números falam por si: 1.326 Vítimas por dia, mais 12%. 67,306 hospitais, ou 42% em novembro e 78% Dos locais de terapia intensiva que já foram preenchidos. O pico será alcançado após o feriado. Aqui também, os olhos estavam focados nos residentes não vacinados 39% do total geral. Enquanto isso, um tribunal de apelações de Ohio considerou que o presidente Biden estava certo: os empregadores de empresas com mais de 100 funcionários devem exigir que seu empregador vacine, mostre um tampão negativo por semana e use máscaras no trabalho. “A Covid-19 continuou a espalhar, sofrer mutações, matar e prevenir o retorno seguro dos americanos ao trabalho. Para proteger os trabalhadores, você precisa ser capaz de responder aos riscos conforme eles evoluem”, escreveu a juíza Jane B.. Strench em seu julgamento. Em 4 de janeiro, o plano do Departamento do Trabalho de Washington deve entrar em vigor, mas a decisão pode ser apelada na Suprema Corte dos Estados Unidos.

