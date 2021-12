O novo bebê confiado aos soldados americanos durante sua evacuação de Cabul foi encontrado e desapareceu – Corriere.it

A partir de Edição Online

Sohail Ahmed havia perdido a noção em 19 de agosto passado. De acordo com o The Times, o menino, agora com seis meses, foi encontrado em segurança após sobreviver a uma tentativa de sequestro: na casa de um motorista de táxi em Cabul. Em breve pode voltar para a familia

Ele será encontrado e já será devolvido para sua família Sohail AhmadiCriança afegã Ele desapareceu depois que seus pais o confiaram a um fuzileiro naval dos EUA No aeroporto Hamid Karzai em Cabul Durante a retirada caótica do Afeganistão no verão passado. Relatórios sobre vezesSegundo ele, o menino, que agora está com seis meses, depois de escapar da tentativa de sequestro estará seguro, foi encontrado na casa de um taxista em Cabul, que cuidava dele até agora.