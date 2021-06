Quarentenas da Grã-Bretanha: The New Hope Act

A variável delta é assustadora. Ministro da saúde Roberto Speranza Ele assinou um novo decreto que, a partir de 21 de junho, restaura uma quarentena de 5 dias com o compromisso de uma mancha para quem vem da Grã-Bretanha, onde as infecções estão aumentando. A direcção também informou que não se prevêem excepções para os já vacinados: ainda é necessário um período de isolamento. É por isso que está sendo feito atualmente, que mesmo aqueles que receberam uma ou duas doses podem ser infectados, embora de forma menos perigosa, com a nova forma mutante do vírus Corona e, assim, espalhar a infecção por sua vez.

“Já foram relatados surtos de variantes na Itália, incluindo a variante delta, que pode evitar as vacinas”, por exemplo, explica o chefe do Instituto Superior de Saúde, Silvio Brusaferro. “Uma dose – acrescenta Gianni Reda, Diretor-Geral de Prevenção do Ministério da Saúde – pode não ser suficiente”.

A entrada em vigor foi marcada para segunda-feira, portanto, os galeses que chegam a Roma para a partida do Campeonato Europeu Itália x País de Gales, que acontecerá no domingo, 19 às 18, no Estádio Olímpico, estão excluídos da quarentena. O País de Gales é atualmente o país britânico com a menor taxa de infecção por 100.000 habitantes.

No mesmo decreto do Ministério da Saúde, ele está aberto a turistas de toda a Europa, Estados Unidos, Canadá e Japão com requisitos de “corredor verde”. Será, portanto, suficiente apresentar certificados, em papel ou digitais, que permitam aos viajantes comprovar que foram vacinados com um medicamento aprovado pela Ema e Aifa (Pfizer, Astrazeneca, Moderna ou Janssen), foram tratados para Covid nos últimos 180 dias ou ser antígeno ou esfregaço Molecular negativo conduzido 48 horas antes do vôo.

Ainda ontem, 17 de junho, a Itália deu sinal verde para a Plataforma Nacional de Certificação Digital Verde para a Covid-19 que também serve para circular livremente em todo o território nacional, mas também para participar de eventos e visitar parentes idosos na RSA.

A partir de 1º de julho, o mesmo cartão será válido em todos os 27 estados membros da União Europeia, além da Islândia, Suíça, Noruega e Liechtenstein, para viagens de ida e volta de um desses países sem outras restrições, como quarentena ou testes.

Novamente, devido à nova forma e às infecções, a proibição de entrada para chegadas da Índia, Bangladesh e Sri Lanka foi prorrogada.