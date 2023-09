previsão do tempo. Os ventos vão se intensificar a partir de segunda-feira, atingindo velocidades de 60-80 km/h. Abaixo estão as áreas mais expostas « 3B Meteo

tempo de leitura

58 segundos

previsão do tempo. A força do vento vai aumentar a partir de segunda-feira

lá Nova semana Terá reforço anticiclone, mas não teremos que lidar com a folga típica dos sistemas de alta pressão. Um vórtice ativo nos Bálcãs e movendo-se em direção ao Jônico ao longo da borda direita do anticiclone causará um início Ventilação tensa e um tanto fria a partir de segunda-feira nas regiões centro e sulcom Vento que sopra de nordeste, podendo atingir velocidades sobre os mares Adriático e Jónico, entre 60-80 km/h. Ventos muito fortes de nordeste também serão ativados nos vales dos Apeninos, bem como na região de Trieste, onde soprarão alguns bora.

Previsão de vento na noite desta segunda-feira

Portanto, o mar estará muito turbulento no centro e no sul também distúrbio iônico, onde fora A altura das ondas pode exceder 2 metros.

Ondas devem aumentar na noite de segunda-feira

O mesmo tipo de negociação continuará Terça-feiraembora um pouco mais atenuado, com rajadas de vento mais fortes no íon. desde quarta-feira A intensidade dos ventos diminui parcialmente no centro do norte, mas os ventos de nordeste continuarão sobre o Jónico, devido ao vórtice permanecer no fundo do Mar Mediterrâneo, na parte superior do Mar da Líbia, onde pode continuar. Até o final da próxima semana.

Previsão de vento na tarde desta quarta-feira

Previsão de médio e longo prazo: Nossa equipe meteorológica atualiza as análises duas vezes por semana. Estas são previsões meteorológicas e não previsões específicas: veja-as na seção de tendências meteorológicas de 15 dias.

