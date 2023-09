Vídeo chocante: uma mulher grávida afro-americana foi morta pela polícia em Ohio – Corriere.it

Dois policiais ordenaram que ela saísse do carro. Naquele dia, intervieram por outro motivo: uma pessoa ficou presa dentro de um carro, na mesma praça. Do lado de fora de um supermercado em Blendon Township, Ohio. Um funcionário da loja conta que algumas pessoas roubaram produtos e aponta para seu Lexus preto Takia Young, 21 anos. mulher Supostamente, ele roubou garrafas de álcool. 2 crianças, 2 meninos – em casa, 3 e 6 anos – e Bebê a caminhono útero.

Ele liga o motor e as rodas giram para a direita, como se Young quisesse se libertar daquele posto de controle. Então o carro começa a se mover na outra direção, em direção ao policial que está à sua frente. O outro sujeito estava parado perto da janela e já havia sacado a arma quando ouviu o motor ligar. Ele vê o carro vindo em sua direção e bate na perna. atirar. Um golpe. mortal. Poucas horas depois, Young e sua filha, que nasceria em novembro, morreram em um hospital próximo.

Aconteceu no dia 24 de agosto e só na sexta-feira foi divulgado o vídeo do milésimo caso em que um negro foi morto pela polícia. Os advogados da família da vítima opuseram-se ao atraso, motivados pela necessidade das autoridades de processar as imagens e redigir algumas partes delas para cumprir a lei estadual. As fotos são as tiradas por Câmera corporalUma pequena câmera de vídeo geralmente é acoplada ao peito do cliente. A sequência é chocante Do ponto de vista do atirador.

Após o impacto – que pode ser ouvido no vídeo, mas não mostrado – o carro continuou andando por aproximadamente quinze metros. Os agentes até a perseguem a pé Lexus não bate no meio-fio, Aí bati na parede de tijolos do supermercado. A porta não abre, então um dos policiais quebrou a janela. O médico que estava lá chega por acaso, mas a ajuda é inútil. READ A crise na Ucrânia, as conversações entre os Estados Unidos e a Rússia falharam? - Corriere.it

Os nomes dos agentes não foram divulgados até o momento. Ambos estão em licença administrativa enquanto o gabinete do procurador-geral de Ohio investiga o incidente: Esta é a norma, nesses casos. O vídeo também mostra que o atirador estava realmente no caminho do carro, segundo o chefe de polícia de Blendon, John Belford.