Kiev e a guerra dos drones superam os avisos do USA-Corriere.it

Eles chamam isso Jogo de drone, o duelo com os drones enquanto a Ucrânia desferia golpes pesados ​​em todo o território inimigo. É uma resposta ao bombardeamento das suas cidades, mas também Parte da “estratégia de profundidade” Forçando Moscou a tomar medidas preventivas.

As autoridades anunciaram a criação Milícia na área ao redor da base de Pskov, alvo de um ataque que destruiu dois Ilyushin-76 e danificou outro par. Várias centenas de civis apresentaram-se para se juntar às “equipas” que irão supervisionar a área. Eles serão equipados com viaturas e uniformes e passarão por treinamento rápido. Será suficiente? Especialistas acreditam que o ataque foi realizado por pequenos drones Das terras russas: foram liderados por invasores, guerrilheiros ou comandos ucranianos. Eles têm um escopo pequeno, mas são fáceis de transportar. Se for assim É possível que os russos queiram estreitar os laços de segurança para rastrear quaisquer spoilers. Mas para que a defesa seja eficaz também necessita de uma componente electrónica anti-drone, e diz-se que não tem o suficiente porque a maior parte do equipamento é necessária aos batalhões envolvidos na invasão.

A utilização de “voluntários” lembra a iniciativa adotada em BelgorodÉ uma região que faz fronteira com a Ucrânia, teatro de operações de drones e unidades escolhidas pelos adversários. As operações de ataque e fuga foram facilitadas pelo fator surpresa e pela baixa presença de forças regulares. Daí a necessidade de mobilizar a população para ajudar os soldados. “clima” também inclui a Crimeia ocupada. Moscovo introduziu, segundo fontes ucranianas, um curso de formação militar obrigatório nas escolas. para este fim Um grupo de 25 instrutores já foi treinado em uso de armas de fogo, medicina de emergência e disciplinaOs professores devem atuar principalmente como mentores do programa. A iniciativa tem implicações práticas e de propaganda e, para alguns, poderá ser o primeiro passo para trabalhar uniformizado. READ Um morto, dois feridos e 28 presos após uma violenta perseguição nas ruas de Liège. Conflito entre gangues com balas Kalashnikov

Esta notícia se soma às informações sobre o desdobramento da força de reserva, recém-formado, para apoiar o exército convidado em duas frentes. No sul, está ocupado em conter o avanço da Ucrânia: os americanos relataram sucessos tácticos significativos nas últimas 72 horas. E no leste tenta realizar um contra-ataque na região de Kobyansk E deve responder às pressões na região de Bakhmut.

No conflito geral, novos surtos no Mar Negro. Os russos alegaram ter destruído pelo menos três drones navais que tinham como alvo a ponte Kerch, que havia sido atacada no passado por qualquer meio, incluindo um caminhão-bomba. Proteger os pontos estratégicos de controle de infraestrutura e helicópteros por vários dias Sandálias afundadas para criar uma barreira antifuros. Os ucranianos ainda estão tentando infligir danos e, ao mesmo tempo, estudando possíveis rotas ou táticas. Como mencionado repetidamente, Kiev começou quase do zero e, um ano e meio depois, desenvolveu um arsenal de drones marítimos, incluindo o Marechka, para uso subaquático.

Tal como acontece com os aviões – e os seus alvos – Houve um desenvolvimento gradualdesign, aquisição de tecnologia no exterior, produção nacional, Expandindo o escopo do trabalhoE testes no polígono e em missões reais para você melhorar. Kiev não parece ter estabelecido limites aos seus movimentos em solo russo, embora A sabedoria do principal aliado, os Estados Unidos. Isto foi afirmado pelo secretário do Conselho de Segurança, Oleksiy Danilov, no sábado Objectivos a 1.500 quilómetros de distância podem ser alcançados em breve Graças a novos modelos de drones e mísseis produzidos internamente. Superar a recusa americana em fornecer armas com essas características.

