As forças ucranianas romperam a primeira linha de defesa russa perto de Zaporizhia e estão agora em frente à segunda fortificação de Moscovo. A afirmação foi do comandante do Grupo Tavriano de Forças Operacionais e Estratégicas, Aleksandr Tarnavsky, em entrevista ao jornal The Guardian.





Segundo Tarnavsky, a Rússia não acreditava que o exército de Kiev tivesse atingido esta profundidade, por isso dedicou 60% do seu tempo e recursos à construção da primeira linha defensiva e apenas 20% a cada uma das segunda e terceira linhas. O general acrescentou: “Estamos completando a destruição das unidades inimigas que fornecem cobertura às forças russas que recuam para trás da sua segunda linha defensiva”.





As forças ucranianas demoraram tanto tempo devido ao extenso campo minado que os sapadores em Kiev foram forçados a trabalhar arduamente para encontrar uma rota livre. Por trás desta posição, disse Tarnavsky, as forças russas “estão apenas à espera do exército ucraniano”, abatendo veículos com balas e drones.





Agora que a linha da frente foi violada, Moscovo teve de redistribuir as suas forças para a região, das linhas da frente dentro da Ucrânia ocupada, de Kherson e Lyman, mas também do interior da Rússia.



