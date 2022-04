Covid, as últimas notícias hoje da Itália e do mundo | Pequim corre o risco de fechar como Xangai

a partir de Greta Sklonique

As últimas notícias de segunda-feira, 25 de abril, sobre o desenvolvimento da pandemia do vírus Corona na Itália e no mundo

As autoridades dizem que as infecções estão circulando há pelo menos uma semana. Cai Zhi, o poderoso secretário do partido na capital, disse que as medidas preventivas não podem esperar nem um dia. Desde o início da crise, em 2020, Xi Jinping declarou que Pequim deve ser defendida a todo custo (uma questão de prestígio internacional e credibilidade interna do secretário-geral comunista que muitas vezes sinalizava às massas o caos e os bloqueios no país. Capitais do “Ocidente). Estratégia anti-saúde é o habitual: 3,5 milhões de moradores de Chaoyang receberam três tampões em seis dias para poderem entrar no escritório ou sair de casa. Nas ruas, barracas experimentais foram erguidas em frente a arranha-céus e pessoas alinhadas em ordem. Parece inevitável que outros casos surjam por meio de testes abrangentes. E o círculo de rastreamento agressivo de contatos e movimentos dos infectados é acionado, o que levará à ampliação das ações.

(Guido Santeviche) A Comissão de Saúde de Pequim diz que a situação é sombria. Os 47 casos de COVID-19 que surgiram na sexta-feira foram suficientes para alarmar as autoridades e o povo da capital chinesa, que temem acabar no mesmo cerco imposto a Xangai há quatro semanas. Atualmente, o epicentro do surto em Pequim é o distrito de Chaoyang, onde se concentram escritórios, embaixadas e shopping centers de luxo, que atrai centenas de milhares de visitantes todos os dias (portanto, mesmo que a maioria dos casos seja detectada em Chaoyang, mais positivos são prováveis ​​de vir de outros bairros).

Os temores do fechamento iminente da onda de Covid-19 provocaram compras em Pequim, o que levou ao surgimento de longas filas tanto em supermercados quanto em frente a centros temporários de testes em massa decididos ontem pelas autoridades de saúde e concentrados em Chaoyang, centro da China . capital. No dia em que Xangai, que está quase completamente fechada há semanas, registrou 51 novas mortes no domingo, Pequim atualizou o número de infecções com mais 14, elevando o total para 55 na contagem de 22 de abril, preparando-se para o pior após já fazia algum tempo.Uma semana, o vírus escapou da detecção.

Nos escritórios públicos, a máscara cirúrgica será mantida enquanto no setor privado, a tendência é deixar a escolha para as empresas. A obrigação de proteção também pode se estender às lojas. Em locais de entretenimento – cinemas, teatros, salas de concerto, bem como discotecas – a máscara ainda é obrigatória, mas é possível que seja uma operação. A mesma regra se aplica às academias. As regras de distanciamento devem ser suficientes para levar o governo a eliminar a obrigação em bares e restaurantes.

09:22 – Ações em forte queda e o impacto do Covid na China: Milão -1,59%, queda na Ásia



(Marco Sabela) Nuvens estão se reunindo novamente nas listas de preços mundiais. A Bolsa de Valores de Milão começou a semana em forte queda, em linha com outros mercados europeus. O Ftse Mib Index perdeu 1,59% no início do pregão para 23.887 pontos. O início de uma queda acentuada também para as bolsas europeias, que ignoram as preocupações com a propagação da Covid na China e seu impacto no crescimento global em um contexto de incerteza e já grande ansiedade devido à aceleração da inflação, aperto monetário e guerra. na Ucrânia. Paris inicialmente perdeu 1,98%, apesar da vitória de Emmanuel Macron nas eleições presidenciais francesas, e Frankfurt e Londres caíram 1,65%.

A primeira sessão da semana também terminou em vermelho escuro para as bolsas asiáticas, com preocupações sobre o crescimento ligadas à estratégia anti-Covid da China. A nova campanha levou as autoridades chinesas a ordenar novos testes em massa e bloquear algumas áreas da capital. No fim de semana, Xangai registrou uma morte recorde quando as autoridades de Pequim alertaram que o vírus estava se espalhando silenciosamente e impuseram testes em massa em uma área da capital. No final da sessão, Hong Kong perdeu 3,3%, Xangai 3,6% e Shenzhen 5%. Tóquio (-1,8%) e Seul (-1,5%) também caíram acentuadamente, enquanto Sydney estava fechada para feriados. Os investidores estão preocupados que a disseminação do Covid e a resposta da China possam afetar o crescimento do gigante asiático e criar novas interrupções na cadeia de suprimentos global.

