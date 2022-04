França eleições 2022, segundo turno direto entre Macron e Le Pen | Sondagens à saída da Bélgica: ‘Macron está à frente’

a partir de Chiara Severgnini e Editorial Online

Cerca de 48,7 milhões de eleitores foram chamados às urnas para escolher entre o presidente cessante Emmanuel Macron e a líder de extrema-direita Marine Le Pen.

• presidente cessante Emmanuel Macron Ele teria preferido um segundo mandato, mas nunca antes extrema-direita Aproxima-se a data das possíveis eleições no Eliseu.

• Está quase 48,7 milhões de cidadãos francesesque foram chamados às urnas, com vagas abertas das 8 às 20, mas Medo de uma forte abstenção.

• Os primeiros números mostram a participação aos 12, uma queda em relação à pesquisa de 2017. Aos 17, a participação foi de 63,23%, abaixo do primeiro turno. Para estreias, você tem que esperar o encerramento das urnas às 20h.

18h36 – Mídia belga: em quatro pesquisas para Macron entre 55% e 58%

A liderança do ex-presidente Emmanuel Macron na liderança é confirmada em pesquisas recentes das principais empresas de pesquisa francesas: sua faixa de vantagem está entre 55% e 58% dos votos. É o que lemos na imprensa belga francófona, que está autorizada a publicar pesquisas de opinião mesmo em fase de silêncio eleitoral: a concorrente Marine Le Pen arrecadará entre 42 e 45% dos votos.

18h27 – Embaixada dos EUA: Risco de agitação após as eleições

A Embaixada dos EUA em França alerta para possíveis "riscos de terrorismo e agitação", bem como possíveis "manifestações violentas", a partir das 20h00 de hoje, imediatamente após o anúncio do resultado das eleições presidenciais. "As manifestações espontâneas nas principais cidades francesas depois das oito da noite podem se tornar violentas", disse o memorando. Portanto, a embaixada pediu aos seus cidadãos que evitem os locais de manifestação. Entre os relatados estão em Lyon e os outros planejados na praça da estação em Estrasburgo.

18:03 – Onde Macron e Le Pen vão comemorar, se vencerem

Afinal, onde comemoramos a vitória? Cada um dos candidatos do segundo turno teve que solicitá-lo a tempo, para que pudesse planejar a viagem e a logística da melhor maneira possível. Então já sabemos quais alvos serão escolhidos Emmanuel Macron E Marine Le Pen. O presidente cessante planeja falar em Paris ao pé da Torre Eiffel. Em 2017, Macron realmente queria falar sob o monumento simbólico de Ville Lumiere, mas no final ele teve que fazer um discurso de vitória da pirâmide do Louvre, depois que a cidade metropolitana se recusou a aceitar seu pedido. Por outro lado, seu rival planejava chegar aos treze ônibus de sua campanha em Boulogne e depois se encontrar com a caravana em Paris. Ele enfatizou que “a ideia é que os treze ônibus representem uma região francesa e que sigam o carro de Le Pen de acordo com uma rota planejada em torno dos principais monumentos parisienses e, portanto, os monumentos franceses da capital”. Franceinfo Um oficial executivo na Assembleia Nacional.

17h01 – participação às 17h00

Às 17h, a afluência foi de 63,23%, abaixo do primeiro round (Quando 65% do eleitorado votou ao mesmo tempo): Isto foi anunciado pelo Ministério do Interior. Em 2017, entretanto, a afluência foi ligeiramente superior, para ser exato em 65,30%. De acordo com uma pesquisa recém preparada pela Elabe para BFMTV E Expressaro segundo turno das eleições presidenciais francesas poderá ter uma abstenção de 28%: se as previsões se confirmarem, será a maior abstenção desde 1969.

15:22 – A importância do clima

Quem vai ganhar as eleições? A resposta a esta pergunta pode ser influenciada pelo clima. Pesquisas de opinião parecem unânimes em apontar a clara vantagem para o presidente cessante: ela foi dada entre 42,5% (Ipsos) e 47 (Odoxa), 45 para o Ifop e 44,5 para Elabe. O único perigo para Macron Representado pela abstenção. E este é o lugar, Como explica Aldo Cazullo, O clima pode fazer a diferença: "Hoje chove nas cidades do noroeste e do sudoeste do reservatório de Macron: os idosos de Brest, Rennes, Bordeaux e Toulouse podem ser instados a ficar dentro de casa".

14h00 – Le Pen: “Estou calmo, confio nos franceses”

“Estou calma, tenho confiança no povo francês.” Ela parecia calma e confiante Marine Le Pencandidata do Rally Nacional para a eleição presidencial, enquanto votava em sua faculdade em Henin-Beaumont, no norte da França, onde poupou muitas selfies com seus apoiadores.

13:12 – Macron se aglomera em Le Touquet.

presidente francês cessante, Emmanuel Macron, e sua esposa Brigitte votaram simultaneamente em sua assembleia de voto em Le Touquet, norte da França, na mesma província (Pas de Calais) onde sua oponente, Marine Le Pen, já havia votado. Ao sair de casa e chegar ao local de votação, Macron, acompanhado por Brigitte e cercado por dezenas de câmeras, permitiu que centenas de simpatizantes que o cumprimentassem apertassem sua mão, o abraçassem, o beijassem e tirassem selfies ao lado dele.

12h04 – A participação eleitoral é de 26,4%.

Às 12, o comparecimento foi 26,41%, inferior à votação de 2017, quando 28,23% dos eleitores aptos votaram ao mesmo tempo. São dois pontos a menos do que na votação de 2017, mas também um ponto a mais de duas semanas atrás, marcando o primeiro turno das eleições, quando foi de 25,48%.

11h15 – Votação de Le Pen na assembleia de voto Henin Beaumont

Marine Le Pen, a candidata do caucus à eleição presidencial, votou em sua faculdade em Henin-Beaumont, norte da França, por volta das 11h, informou a mídia francesa.