Ucrânia – Rússia, notícias de guerra de hoje

Ela luta 60º dia Da guerra e não de um dia como outro qualquer. Exatamente dois meses atrás, Vladimir Putin Ordem para iniciar a invasão Causando milhares de vítimas e destruição em massa. Este aniversário coincide com a Páscoa ortodoxa que não levou ao esperado cessar-fogo: o presidente russo participou de uma vigília de oração em Moscou enquanto o terrorismo assolava a Ucrânia. especialmente ao redor em Mariupol Onde um novo foi descoberto Era comum: E matou na cidade do mártir 28 mil civis. Hoje, o Secretário de Estado dos Estados Unidos Anthony BlinkenO secretário de Defesa Lloyd Austin estará em Kiev. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeceu ao primeiro-ministro Draghi pelo apoio italiano: ‘Vou esperar aqui’

10.56 Kiev em Moscou, aceitando uma “verdadeira trégua de Páscoa”

O negociador-chefe da Ucrânia e conselheiro do presidente Zelensky, Mikhailo Podolak, exortou Moscou, hoje, no dia do feriado ortodoxo, a aceitar uma “verdadeira trégua de Páscoa”, a “abrir imediatamente um corredor humanitário para civis” e a rodada de negociações” para facilitar o intercâmbio de militares e civis. “A Rússia está constantemente atacando Azovstal em Mariupol. O paradeiro de nossos civis e soldados é alvo de intenso bombardeio aéreo, fogo de artilharia e uma concentração maciça de forças e equipamentos para a ofensiva”, escreveu Podolyak no Twitter.

10h40 Ucrânia: Kiev, dois mísseis foram derrubados a caminho de Odessa

As forças ucranianas derrubaram dois mísseis russos com destino a Odessa a partir do Mar Negro, informou o Centro de Comando Sul da Força Aérea em Kiev.

10.05 Odessa, o pai da menina que foi assassinada em Odessa, publica fotos da criança

Valeria era uma nova mãe e sua filha Kira tinha apenas três meses. A Rússia atingiu o prédio em Odessa, onde moravam, com um míssil. O marido de Valeria e o pai de Kira Yuri postaram essas fotos dos dois.

Kira, de 3 meses, foi morta em um ataque com mísseis em Odessa hoje junto com sua mãe, Valeria, e sua avó. Pai, Yuri, um padeiro de Odessa, perdeu toda a sua família no ataque a uma área residencial. A opinião pública russa apoia esta guerra. Eles são culpados pic.twitter.com/4R0saph4HS – Visegrád 24 (@visegrad24) 24 de abril de 2022

10.02 Guterres está na Turquia para encontrar Erdogan

A Organização das Nações Unidas disse em comunicado que o secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, visitará a Turquia amanhã, antes de seguir para Moscou e depois para Kiev. Na Turquia, ele se reunirá com o presidente Recep Tayyip Erdogan.

9.38 Os russos implantam 20 navios e submarinos equipados com mísseis no Mar Negro

Ameaça de ataques nas costas da Ucrânia por um grupo naval russo implantado na área de operações do Mar Negro com cerca de 20 navios de mísseis de cruzeiro e submarinos.

9h34 Putin na missa de Páscoa da meia-noite em Moscou

O presidente Vladimir Putin participou da cerimônia organizada pelo Patriarca Kirill, juntamente com o prefeito de Moscou

Putin celebra a Páscoa ortodoxa junto com o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, que geralmente o faz com ele e não com a família real que ele não reconhece publicamente pic.twitter.com/S0lwXwboex – Max Sedon 23 de abril de 2022

9.17 Londres, “Altas perdas e baixo moral apesar do avanço do exército russo.”

A forte resistência ucraniana em todas as frentes infligiu pesadas perdas às forças russas, que também avançavam. O baixo moral russo e o tempo limitado para reconstruir, reequipar e reorganizar as forças após ataques anteriores provavelmente afetarão a eficácia do combate. ”

07.50 mísseis balísticos russos a 60 km da fronteira

Os russos colocaram mísseis balísticos de curto alcance Iskander a 60 quilômetros da fronteira ucraniana. Isso foi relatado pelo Estado-Maior ucraniano, segundo o qual as forças de Moscou também estão bombardeando posições ucranianas com morteiros, canhões e lançadores de foguetes na linha de frente em Donetsk.

07h35 Oito mortos em ataques russos em Lugansk

O número de mortos nos recentes ataques russos na região de Lugansk chegou a oito. Isto foi afirmado pelo governador da província, Seri Gaidai.

07.13 Kiev, restaurou 8 assentamentos na região de Kherson

As forças armadas ucranianas recuperaram o controle de oito assentamentos na região sul de Kherson, cuja principal cidade está sob controle russo. Isso foi relatado pelo Comando de Operações do Sul das Forças de Kiev, de acordo com relatórios do Kyiv The Independent

06:00 Argentina, não vamos impor “sanções unilaterais”

O chanceler argentino, Santiago Cafiero, disse em entrevista à agência nacional de notícias Telam que o governo argentino não vê as sanções contra a Rússia como uma forma eficaz de resolver o conflito na Ucrânia. Cafiero observou que as leis argentinas nem sequer permitem que o Estado imponha “sanções unilaterais. Por outro lado, a Argentina propõe um retorno ao diálogo para desescalar a situação. Não acreditamos que a imposição de sanções e embargos seja uma maneira frutífera de alcançar paz, diálogo e negociações diplomáticas”, disse o ministro.

AIEA 15.05: De Kiev solicita assistência para suas usinas

O diretor-geral da AIEA, Rafael Mariano Grossi, disse que a Ucrânia forneceu à Agência Internacional de Energia Atômica (Aiea) uma lista completa de equipamentos que Kiev afirma precisar para a operação segura de suas instalações nucleares durante o conflito atual. Os requisitos detalhados de equipamento para a Agência permitirão uma coordenação e implementação eficazes do apoio à Ucrânia. Vários estados membros da Agência Internacional de Energia Atômica manifestaram sua disposição de fornecer tal assistência ao país.

03.55. Moscou: 90 estrangeiros reféns a bordo de navios

Noventa cidadãos estrangeiros são “reféns de nacionalistas como escudos humanos” na Ucrânia. Isso foi afirmado pelo coronel Mikhail Mizintsev, chefe do Centro Administrativo de Defesa Nacional da Rússia. “Os nacionalistas ucranianos continuam mantendo 90 estrangeiros de cinco países como reféns como escudos humanos”, disse Mezintsev, segundo a agência de notícias russa TASS. Segundo o responsável, 76 navios estrangeiros de 18 países ainda estão presos em sete portos ucranianos e incapazes de navegar “pelo perigo de bombardeios pesados ​​e do perigo de minas criadas por Kiev”.

18.03 Guterres e as Nações Unidas visitam Erdogan: “A Turquia tem um papel importante”

O secretário-geral da ONU, António Guterres, viajará para a Turquia na segunda-feira, um país que desempenha um importante papel de mediador na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Isso veio em uma nota às Nações Unidas de que a visita precede a visita de Moscou e Kiev. “O secretário-geral visitará Ancara, na Turquia, onde será recebido pelo presidente Recep Tayyip Erdogan em 25 de abril”, disse a ONU. A missão de Guterres continuará em Moscou na terça-feira, onde ele se reunirá com o presidente russo, Vladimir Putin, e depois na quinta-feira em Kiev, em um esforço para mediar o fim da invasão russa.





01.15 Kiev: “Moscou ameaça um ataque químico em Odessa”

Moscou diz que os serviços especiais ucranianos estão planejando uma operação química provocativa no porto de Yuzhny, em Odessa, para culpar as forças armadas russas e acusá-las de atacar civis. Uma declaração que Kiev interpreta como uma ameaça disfarçada na forma de um aviso: serão, portanto, as forças russas que querem lançar um ataque químico ao porto ucraniano, segundo o jornal Kyiv Independent.

00.35 Paris, a União Europeia pára no petróleo russo em algumas semanas

O ministro da Economia francês, Bruno Le Maire, disse que a União Europeia vai impor um embargo completo ao petróleo russo dentro de semanas. Isso ajudará a impedir o fluxo de moeda estrangeira para a Rússia, acrescentou Le Maire, em entrevista ao canal de TV Bfmtv no canal Kyiv Independent.



Vladimir Putin na Vigília da Páscoa Ortodoxa (ANSA)

00.10 da Polônia armas no valor de 1,6 bilhão de dólares

A Polônia forneceu à Ucrânia armas no valor de cerca de 1,6 bilhão de dólares. O chefe da assessoria de imprensa do governo de Varsóvia, Piotr Muller, escreve no Twitter, transmitindo o que foi anunciado pelo primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki, durante a conferência da iniciativa #StopRussiaNOW#. Mueller conclui que apoia “a defesa da soberania ucraniana, polonesa e europeia”.

00.01 Seis civis mortos em bombardeio russo no distrito de Luganch

O governador disse que seis civis foram mortos em um bombardeio russo a uma vila na região de Lugansk. “A vila de Gerkeseh esteve sob intenso bombardeio russo durante todo o dia”, disse o governador Seri Gaidai ao Telegram no Twitter. Isso foi relatado pela BBC, confirmando que não foi capaz de verificar as informações de forma independente.