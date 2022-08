A morte de Mikhail Gorbachev – Corriere.it

Mikhail Gorbachev, ex-presidente da União Soviética, morreu aos 91 anos. Ele será enterrado ao lado de sua esposa Raisa em Moscou

Mikhail Gorbachevex-presidente da União Soviética, Faleceu aos 91 anosDepois de uma longa doença. Gorbachev – que, como último secretário-geral do Partido Comunista Soviético, encerrou a Guerra Fria com os Estados Unidos, mas não conseguiu evitar o colapso da União Soviética – foi o último líder da URSS, agraciado com a Medalha Otto Hahn. Pela paz, e em 1990, o Prêmio Nobel da Paz. Segundo relatos da TASS, ele será enterrado no cemitério Novodevichy, em Moscou, em um cemitério familiar, onde poderá descansar ao lado de sua esposa Raissa. E sobre a guerra de Putin na Ucrânia, disse ele, segundo o diretor do “Eco de Moscou”, há alguns meses: Essa invasão estragou todos os seus esforços anteriores em relação à Rússia.

Quando seu nome saiu da reunião do Politburo, ele teve que escolher um sucessor Konstantin Chernenko, todos ficaram surpresos. O candidato mais bem avaliado foi Victor Grishin, 68, é um advogado envelhecido que governou a União Soviética por algum tempo. depois, depois Leonid Brejnevque morreu aos 76 anos em 1982, tinha 68 anos Jürg AndropovE então apenas dois anos depois, setenta e três Chernenko que faleceu em 10 de março de 1985.

Em vez disso, desta vez a liderança do partido aceitou a recomendação feita por Andropov em seu leito de morte.

Escolha um jovem, escolha Gorbachev porque ele é o único que pode restaurar o ímpeto do paísColoque a União Soviética de pé e dê um fôlego ao partido.

E assim Mikhail Sergeevich, de 54 anos, que recentemente se tornou membro pleno do Supremo Corpo Administrativo da URSS, se viu na cadeira de Gensik em 11 de março de 1985, coroando uma carreira brilhante, que começou em sua cidade natal, Stavropol. , nas proximidades da Crimeia.

Lá, o jovem Mikhail, nascido em 1931, testemunhou o degelo no tempo de Khrushchev, o que levantou muitas esperanças de pinturas mais dinâmicas. E aí nasceu a sua fortuna quando se encontrou, o secretário do partido do distrito, M Acompanhe o forte chefe da KGB Andropov em fériasque o colocou sob sua asa.

Já aparecendo, O fato de sua esposa Raisa ter aparecido em públicodesejando viajar pelo país e conhecer pessoas Revolução. Nós conversamos sobre isso novo derretimentoEnquanto ele deixou claro que o país precisava se apressar para tentar recuperar o terreno que havia perdido para o Ocidente.

A situação, como a KGB bem sabia, era catastrófica. A estagnação do Brazef nos anos 1970 foi seguida pela retomada da corrida armamentista. Ronald Reagan deu o golpe final com seu show de Star Wars O que fez com que o exército entrasse em pânico e torpedeasse todos os planos econômicos.

A União Soviética era incapaz de produzir bens de consumo, os gastos militares eram insanos e a aventura no Afeganistão (para conter o avanço do capitalismo) estava literalmente esgotando o país. Em seguida, acelere com incentivos de produtividade Programa de pagamento ao trabalhoAbandonando o princípio da igualdade.

Depois vieram a Perestroika e a Glasnost. Reestruturação do sistema econômico soviético através da introdução de elementos de mercado muito poderosos. Além da transparência, a participação das pessoas com as quais Gorbachev procurou se adequar.

andou de mãos dadas transformação política. Antigos conservadores removidos de posições-chave no governo e no partido: Eduardo Shevardnadze Ele substituiu Andrei Gromyko, um sobrevivente da era Stalin, no Ministério das Relações Exteriores. Andrei Sakharov estava retornando a Moscou do exílio interno. Realizou-se o Congresso do Partido Comunista da União Soviética, onde pela primeira vez nasceu uma espécie de corrente, a Plataforma Democrática. Então as eleições livresaté a histórica abolição em 1990 do artigo 6º da Constituição que estabeleceu o papel de liderança do partido.

Enquanto isso, o Gensik (secretário geral) Ele enfrentou uma louca corrida armamentista, tentando convencer os americanos de que a imagem dele transmitida pela televisão e jornais populares era a real. Margaret Thatcher foi a primeira a acreditar nele

: Podemos fazer negócios juntos (podemos trabalhar juntos). Na primeira cimeira em Genebra, Reagan Você não faz grandes buracos. Mas então acordos para limitar ogivas e ICBMs chegaram com Reagan e com ele. Bush Sr.

A URSS poderia agora dedicar seus recursos para melhorar os padrões de vida de seus cidadãos.

Talvez, no entanto, já fosse tarde demais.

A resistência dos burocratas, dos gerentes das fábricas e de todos os membros da associação foi muito forte. Gorbachev não teve coragem de ir até o fim e, por isso, Foi abandonado pelos reformistas mais ardentes, como Yeltsin e Shevardnadze.

A campanha contra a vodka ajudou a minar sua popularidade inicialmente muito alta. Depois veio o programa Quinhentos dias de Grigory Yavlinsky, O que deveria ter levado à introdução de uma economia de mercado na União Soviética. Diante dos duros ataques dos antigos chefes, de Legachev a Ryzhkov, Gorbey, como o chamavam no exterior, recuou de sua posição. Ele abandonou o jovem economista para adotar um programa mais moderado.

o reforma monetária Resultando em Apresse-se para estocar pinturas nas lojas. Horas na fila para pegar salsicha. Açúcar revestido, cigarros, sabão. Extremistas estavam se reunindo em torno dele Boris Yeltsin Que após sua remoção do topo, ele foi revivido com a eleição vitoriosa para a presidência do Soviete Supremo da Rússia. O império começou a desmoronar.

vitória simbiose Nas eleições polacas de 1989, a Hungria abriu a fronteira, colapso do muro de berlim Em 9 de novembro do mesmo ano, que Gorbachev teve depois de considerar sua falta de oposição. Então as três repúblicas bálticas estagnaram. Gorbachev tentou reunir as partes da União Soviética recorrendo ao Tratado da União, entre todas as outras repúblicas. Mas a situação estava ficando mais difícil.

O ministro, que entretanto se tornou chefe da URSS, estava incerto, oscilando entre reformistas e conservadores. Este último teve a impressão de que teria apoiado sua iniciativa de consertar as coisas. Na véspera da assinatura do acordo em 19 de agosto de 1991, eles tentaram um golpe. No papel eles eram capazes de controlar o país: o primeiro-ministro, o ministro do Interior, o chefe da KGB. Eles não levaram em conta o fato de que os cidadãos da URSS haviam mudado. E que Boris Yeltsin não estava disposto a desistir.

Quando Corfu Bianco se apresentou para se dirigir à multidão em frente ao Soviete Supremo e montou um dos tanques enviados pelos líderes do golpe, o exército não respondeu. O golpe falhou (O ministro do Interior Pogo apenas cometeu suicídio, e os outros acabaram brevemente na prisão.)

O poder está agora nas mãos do Presidente da Rússia, a república mais importante da União Soviética.

Diante de uma nova tentativa de Gorbachev de relançar o Tratado da União, Yeltsin começou a atacar. Juntamente com os líderes das outras duas repúblicas eslavas, Bielorrússia e Ucrânia, ele decidiu dissolver a União Soviética em 8 de dezembro. No dia de Natal de 1991, a bandeira soviética foi baixada do mastro mais alto do Kremlin.

Gorbachev teve que deixar uma poltrona que não existe mais.

A dissolução pós-soviética é uma história diferente. O amado está no exterior, o último dos Jinsk foi odiado em casa. Sua tentativa de retornar ao cenário político nas eleições de 1996 foi desastrosa: obteve menos de 1% dos votos.

aposentado na instituição que leva seu nome, Ele recebeu outro grande golpe em 1999 com a morte de sua namorada Raisa.

com coloque dentroGorbachev deixou uma lista que não existia na Rússia e também passou a desempenhar o papel de representação internacional. Então, diante da transformação autocrática de Vladimir Vladimirovich, Ele se distanciou do Kremlin, criticando repetidamente as escolhas de Putin. Ele até se tornou um dos proprietários do jornal de oposição Novaya Gazeta (junto com o oligarca Alexander Lebedev), no qual Anna Politkovskaya trabalhou.

Em março de 2021, por ocasião de seu 90º aniversário, o porta-voz do presidente disse a repórteres que o Kremlin vê Gorbachev como parte da história com grande respeito. Claro que muitos vão chorar por ele no resto do mundo e especialmente na Alemanha.